Il 3 maggio a Ponte dell’Olio la musica prende voce con la rassegna corale “Ponte t’in..canta”

Domenica 3 maggio a Ponte dell’Olio la musica prende voce con la rassegna corale “Ponte t’in..canta”. Appuntamento alle ore 17, nella chiesa di San Rocco. Un pomeriggio di emozioni, armonie e tradizione.
La 13ª rassegna corale “Ponte t’in..canta” vede come protagonisti il Coro Montenero diretto da Emiliano Murelli e il Coro Polifonico Santo Stefano d’Aveto diretto da Lucrezia Creve.
Il 3 maggio a Ponte dell’Olio: rassegna corale “Ponte t’in..canta”
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