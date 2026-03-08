Orfani di femminicidio, dalla Commissione Elette sostegno e sensibilizzazione in una risoluzione

La Commissione delle Elette del Comune di Piacenza ha presentato una risoluzione volta a sostenere l’istituzione della Giornata Nazionale per gli Orfani di Femminicidio ed a rafforzare le iniziative territoriali di supporto a favore delle persone colpite da questa drammatica realtà.

LA NOTA DELLA COMMISSIONE DELLE ELETTE

Come emerge dal testo, il documento nasce dalla consapevolezza che il femminicidio rappresenta una delle più gravi violazioni dei diritti umani, con conseguenze devastanti non solo sulle vittime dirette, ma anche sui figli e sui familiari superstiti, spesso esposti a condizioni di fragilità psicologica, sociale ed economica.

Per la Commissione delle Elette questa risoluzione ha un valore simbolico istituzionale importante per manifestare un sostegno chiaro e condiviso, su un tema che richiede attenzione costante da parte delle istituzioni, a tutti i livelli, al di là delle appartenenze politiche, e di tutta la comunità.

La risoluzione richiama inoltre l’importanza della testimonianza di Giovanna Cardile, autrice del libro “Due vite in una. Storia di una rinascita”, che rappresenta un esempio di come un’esperienza segnata dal dolore possa trasformarsi in un percorso di impegno civile e di sensibilizzazione.

Le iniziative sul territorio

Particolare attenzione viene riservata anche alle iniziative sviluppate sul territorio proprio grazie all’impegno di Giovanna Cardile. Tra queste figura il progetto avviato in collaborazione con Confindustria Piacenza e con alcune realtà del mondo forense e associativo, finalizzato a creare strumenti di sostegno più rapidi ed efficaci per gli orfani di femminicidio, anche attraverso il coinvolgimento diretto del sistema produttivo e del mondo del lavoro.

Le componenti della Commissione Elette rilevano: “È fondamentale continuare a costruire momenti di confronto e sensibilizzazione per mantenere alta l’attenzione su una realtà che non può essere ignorata e che richiede risposte concrete, coordinate e condivise. La presentazione di questa risoluzione è il prosieguo di un percorso, iniziato dalla Commissione delle Elette, che ha proprio questo obiettivo”.

L’iniziativa promossa dalla Commissione delle Elette si inserisce, infatti, in un contesto di crescente attenzione verso questo tema; ne è un esempio anche l’incontro previsto per il 18 marzo, promosso dalla consigliera provinciale Nadia Pompini, al quale parteciperà tra le relatrici la stessa Zanardi.

“Un lavoro approfondito”

La presidente della Commissione delle Elette, Gloria Zanardi, precisa: “Sul tema è stato svolto un lavoro approfondito anche nella commissione parlamentare sul femminicidio, di cui faccio parte come consulente esterno, che ha predisposto una relazione capace di stimolare miglioramenti normativi significativi, ma restano margini di miglioramento su cui è necessario continuare a lavorare con determinazione – prosegue – Le istanze contenute nella mozione sono già state portate all’attenzione della stessa commissione parlamentare e di altri contesti e livelli istituzionali, ma riteniamo fondamentale che anche il Comune esprima formalmente il proprio sostegno, rafforzando così l’attenzione sul tema.”

Con questa risoluzione, il Consiglio comunale invita il Sindaco e la Giunta a sostenere, presso Governo e Parlamento, l’istituzione della Giornata Nazionale per gli Orfani di Femminicidio, oltre a valutare forme di adesione ai progetti territoriali di supporto e inclusione.

La Commissione delle Elette rinnova infine l’appello affinché venga espressa piena solidarietà alle vittime di femminicidio e ai loro figli, ribadendo l’impegno a promuovere una cultura basata sulla prevenzione, sulla tutela e sulla consapevolezza.

Gloria Zanardi – Angela Stefania Fugazza – Caterina Pagani – Claudia Gnocchi

Costanza De Poli – Elisabetta Menzani – Margherita Lecce – Sibilla Brusamonti – Tiziana Albasi – Paola De Micheli

