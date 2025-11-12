Piace Mattoncini torna a Piacenza Expo il 15 e 16 novembre, oltre 120 espositori all’insegna degli intramontabili Lego – AUDIO

Dopo due fiere consecutive di carattere tecnico e di alto livello specialistico come Metal Materia ed Aquawatt, Piacenza Expo si prepara ad aprire le porte al gioco e al divertimento con Piace Mattoncini, la grande fiera creativa dedicata alle costruzioni realizzate con mattoncini LEGO®, organizzata da Piacenza Bricks in collaborazione con la società fieristica di le Mose.

Due le giornate programmate, sabato 15 e domenica 16 novembre, con numeri che lasciano già immaginare un’edizione davvero imperdibile: più di 120 espositori, 10 attività commerciali dove acquistare confezioni da montare e mattoncini introvabili, e aree gioco dove poter mettere alla prova la propria abilità costruttiva il il proprio estro creativo.

L’edizione 2025 di Piace Mattoncini è stata presentata questa mattina in una conferenza stampa alla presenza del Consigliere di Amministrazione di Piacenza Expo, Davide Villa, del Direttore Sergio Copelli e di Andrea Onesti, Presidente dell’associazione Piacenza Bricks.

L’intervista ad Andrea Onesti e Davide Villa

La presentazione della manifestazione

“Per Piacenza Expo – ha detto il consigliere Villa – si tratta dell’ottavo evento fieristico consecutivo nello spazio di quaranta giorni, a dimostrazione della capacità organizzativa ma anche dell’intenso calendario fieristico stilato dalla nostra società. Piace Mattoncini è un evento dedicato al grande pubblico, una mostra-mercato all’insegna del gioco, del divertimento e della spensieratezza e ringrazio Piacenza Bricks per aver consolidato questa ormai consolidata collaborazione con Piacenza Expo all’insegna di questo evento che cresce anno dopo anno”.

Concetto ribadito anche dal Direttore Copelli, che ha rimarcato “la flessibilità della struttura organizzativa di Piacenza Expo, capace di passare da eventi fieristici di alto profilo tecnico come Aquawatt e Metal Materia, archiviati con grande successo e ottimi riscontri, a eventi ludici e per il tempo libero come Piace Mattoncini che ha ormai trovato la sua casa definitiva al nostro quartiere fieristico”.

“Piace Mattoncini – ha aggiunto il Presidente di Piacenza Bricks, Andrea Onesti – offrirà anche quest’anno una vasta gamma di attrazioni e aree tematiche. I visitatori potranno esplorare diorami dedicati a vari temi di fantasia, provare a costruire macchinine telecomandate misurandosi in sfide cronometrate ma anche immergersi completamente nel mondo delle costruzioni nelle grandi aree gioco che abbiamo realizzato grazie al lavoro di Piacenza Expo e di tutti i volontari di Piacenza Bricks. Siamo alla quinta edizione al quartiere fieristico piacentino e i numeri ci dicono che quella di quest’anno sarà la più ricca di quelle finora realizzate, tanto da portare Piace Mattoncini sul podio di tutti gli eventi a tema organizzati nel nord Italia”.

Ad arricchire ulteriormente l’edizione 2025 di Piace Mattoncini contribuirà anche il Ferrari Club Piacenza, che porterà in esposizione automobili del cavallino rampante sia del presente che del passato.





