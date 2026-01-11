Volley, Serie D – River, che vittoria nel derby: 3-1 all’RM Volley Piacenza

Il RIVER VOLLEY, targato DECALACQUE, fa suo il derby che lo vedeva contrapposto alla formazione cittadina del RM VOLLEY, con il punteggio di 3-1. Le padrone di casa, dopo aver perso il primo set, giocato in modo anonimo e sottotono, hanno alzato i giri del motore aggiudicandosi meritatamente l’incontro.
Una vittoria meritata, tuttavia bisogna riconoscere la buona prestazione delle giovani del RM VOLLEY. Prossimo turno in programma venerdì 16 gennaio a Parma, opposte alla formazione S.C. PARMA, ultima partita del girone d’andata.
DECALACQUE RIVER VOLLEY – RM VOLLEY PIACENZA 3-1
(19-25 25-15 25-23 25-14)
DECALACQUE RIVER PC: Gionelli 18, Viaroli (L1), Rocca 15, Manzari, Boiardi 3, Basile, Colombini 1, Cappellini 13, Euclidi 2, Molinaroli 7, Bersanetti (L2), Mozzi 4, Rolleri 7, All. Carbonetti, Ass. All. Massari;
RM VOLLEY PIACENZA: Bertuzzi 14, Fochi, Dallavalle (L1), Arcari 1, Lupo, Gandolfi 8, Storti, Dallarda, Bendelli 9, Ciotola G. 8, Ciotola S., Sdraiati 2, Filandro, Garatti (L2), All. Cinelli;