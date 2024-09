Inizia ufficialmente il cammino della Gas Sales Piacenza in regular season di Superlega, oggi la squadra di coach Anastasi sfida Modena tra le mura amiche del PalaBanca.

La sfida è ardua, Piacenza è reduce dalla sconfitta per 3-1 in Supercoppa contro Perugia, i Gialloblu invece, dopo aver rivoluzionato il sestetto, dovranno riscattarsi dalla deludente passata stagione.



PRIMO SET