Morte del pitbull Raul, le associazioni animaliste denunciano i proprietari: “Fatti gravissimi”

Si torna a parlare della triste vicenda del giovane esemplare di Pitbull di nome Raul abbandonato dai suoi proprietari in un appartamento ubicato in città, rinvenuto dai soccorsi allertati dai vicini di casa in condizioni gravissime tra sporco ed escrementi, visibilmente denutrito e successivamente deceduto nonostante l’intervento dei veterinari.

Alcune associazioni animaliste comunicano in una nota di aver sporto denuncia contro i proprietari del cane.

“Lo scorso 23 gennaio abbiamo sporto denuncia contro i proprietari che hanno consapevolmente abbandonato a se stesso Raul provocandone il decesso dopo lunghe sofferenze psico – fisiche”.

“Si tratta di comportamenti gravissimi che non possono e non devono rimanere impuniti pertanto le scriventi associazioni hanno avvertito il dovere morale di prendere decisa posizione nei confronti di chi, pur avendo la possibilità di affidare Raul strutture che potevano prendersene giusta cura, ha preferito condannarlo a morte nel modo più atroce possibile”.

Le associazioni aderenti

Arca di Noè

Pandora odv

I Mici di Micio bau APS

Liberinsieme odv

Micioamico odv

Leal sezione Piacenza

Pelosi Coraggiosi odv

Senza Catene odv

Associazione 44 zampe odv

