“Come Partito Democratico crediamo che Piacenza abbia bisogno di una logistica più sostenibile, capace di migliorare l’organizzazione e il funzionamento delle attività già insediate sul territorio, riducendone l’impatto sulla viabilità e sull’ambiente. Una logistica che metta al centro la qualità del lavoro e la qualità dell’ambiente, insieme alla sicurezza, alla mobilità e alla qualità della vita dei cittadini”. Inizia così la nota del Pd sul tema Polo del Ferro.

LA NOTA DEL PD

Il Polo del Ferro rappresenta un’opportunità in questa direzione: favorire progressivamente il trasferimento delle merci dalla gomma alla ferrovia e rendere più efficiente e sostenibile il sistema logistico esistente. Non si tratta di promuovere un’ulteriore espansione della logistica, ma di governare meglio quella che già c’è, rendendola più compatibile con il territorio e con le esigenze della comunità piacentina.

La discussione sul Polo del Ferro merita serietà, conoscenza dei fatti e capacità di guardare al futuro. Comprendiamo lo scetticismo di chi, dopo tanti anni di annunci e aspettative, fatica a credere che questo progetto possa finalmente realizzarsi. È uno scetticismo comprensibile: la storia di questa infrastruttura è lunga e non sempre ha prodotto i risultati attesi. Proprio per questo, però, è necessario distinguere le promesse del passato dal percorso che oggi si sta concretamente costruendo.

La delibera che approda in Consiglio comunale non è una nuova promessa. È un passaggio amministrativo importante che consente di chiudere una vicenda aperta nel 2004, recuperare 5,1 milioni di euro dagli obblighi convenzionali rimasti inattuati e dare attuazione agli impegni assunti con il Protocollo del Polo del Ferro del 2024.

Le risorse hanno destinazioni precise: un milione di euro sarà destinato alla progettazione della nuova stazione merci pubblica da parte di RFI; i restanti 4,1 milioni serviranno a finanziare interventi nel Polo logistico, dalla videosorveglianza e dal controllo dei mezzi pesanti alla sicurezza stradale, dal trasporto pubblico alle nuove alberature e al miglioramento delle aree verdi. L’accordo prevede inoltre una nuova garanzia economica di 4,1 milioni e altri dieci anni di manutenzione delle infrastrutture e delle aree verdi a carico dei privati.

La differenza rispetto al passato è sostanziale. Oggi la nuova stazione merci pubblica è inserita in un percorso che individua in RFI il soggetto responsabile della progettazione e della realizzazione dell’opera, con il coinvolgimento della programmazione ferroviaria nazionale. Il Comune, con questo accordo, conclude il proprio impegno relativo alla convenzione originaria e contribuisce a mettere a disposizione le risorse necessarie per avviare la progettazione. È un passaggio importante, perché definisce responsabilità e competenze che in passato non erano state sufficientemente delineate.

Naturalmente, questo non significa che la stazione merci sarà pronta domani. Il costo dell’opera è stimato in circa 100-110 milioni di euro e la sua realizzazione dovrà trovare copertura nella programmazione degli investimenti ferroviari nazionali. Serviranno progettazione, risorse e tempi adeguati. Nessuno deve alimentare aspettative irrealistiche, ma sarebbe altrettanto sbagliato non riconoscere il valore di un percorso che oggi dispone di presupposti più concreti rispetto ai tentativi precedenti.

È legittimo chiedersi perché procedere adesso e con quali tempi. La risposta è che la fretta non è quella di approvare un provvedimento senza discuterlo. È quella di non lasciare che un’altra occasione concreta si perda nei tempi lunghi dell’immobilismo. Dopo tanti anni di difficoltà, quando si individuano finalmente strumenti, risorse e interlocutori istituzionali in grado di far avanzare un progetto, è responsabilità di tutti non disperdere questa possibilità. La complessità di un’opera non si supera con gli annunci, ma con atti amministrativi, risorse, responsabilità e passaggi progettuali.

Anche sulla trasparenza il confronto deve partire dai fatti. L’accordo definisce le somme, le loro destinazioni, le garanzie economiche e gli obblighi delle parti. Sono contenuti che devono essere conosciuti, discussi e verificati. La trasparenza si misura sulla possibilità per i cittadini di accedere agli atti, comprenderne le ragioni e valutare le scelte compiute. Allo stesso modo, è giusto che il percorso sia accompagnato da un’attenta verifica del rispetto degli impegni e dei tempi previsti.

Come Partito Democratico riteniamo che questa sia la direzione su cui lavorare: sostenere i passaggi che permettono di superare difficoltà rimaste irrisolte per anni, senza rinunciare al confronto, alla vigilanza e alla richiesta di risultati concreti. Ogni soggetto coinvolto deve fare la propria parte e gli impegni assunti devono trovare effettiva attuazione.

Non si tratta di considerare concluso un percorso che deve ancora compiere passaggi importanti, né di chiedere fiducia sulla parola. Si tratta di riconoscere che oggi esistono condizioni per andare avanti e che Piacenza ha interesse a non perdere altro tempo.

Dopo vent’anni di attese, la vera responsabilità è trasformare finalmente un progetto in realtà, con serietà, concretezza e attenzione al territorio e alle persone che lo vivono e vi lavorano.