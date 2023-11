Prevenire la violenza sulle donne, Forza Italia: “Un’app digitale che permetta il soccorso immediato”

Riceviamo e pubblichiamo una nota aa firma congiunta di Isabella Martini, responsabile Azzurro Donna di Piacenza, e di Paola Pizzelli, Coordinatrice Provinciale Forza Italia Piacenza, come comunicato stampa relativo alla proposta di legge di Forza Italia dell’onorevole Catia Polidori, coordinatrice nazionale di Azzurro Donna, per l’individuazione di strumenti per la prevenzione della violenza contro le donne, unitamente ad altre dichiarazioni inerenti la violenza contro le donne e il femminicidio di Giulia Cecchettin.

La nota di Forza Italia

Il Governo si è impegnato ad istituire, presso il Dipartimento per le Pari Opportunità, un tavolo inter-istituzionale per l’individuazione dei più appropriati strumenti tecnologici, volti a rafforzare la prevenzione della violenza contro le donne, anche al fine di scongiurare gli esiti più estremi e drammatici del fenomeno.

Tra gli strumenti allo studio per non lasciare mai sole le vittime e metterle in salvo vi è una proposta di legge di Forza Italia, già depositata dalla prima firmataria onorevole Catia Polidori, coordinatrice nazionale di Azzurro Donna, relativa allo sviluppo di un’applicazione informatica che, unitamente ad un servizio di assistenza e sostegno telefonico dedicato, sarà gratuitamente messa a disposizione di chiunque ne faccia richiesta per ricevere supporto costante e immediato, persino a dispositivo spento.

Il tavolo vedrà la partecipazione dei rappresentanti del Dipartimento per la trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni, del Garante della Privacy, dei Ministeri dell’Interno, della Difesa e delle Imprese e del Made in Italy, nonché delle associazioni di settore: tutto questo assume un significato ancora più importante a pochi giorni dalla giornata nazionale contro la violenza sulle donne e dopo gli ultimi casi di femminicidio come quello di Giulia Cecchettin.

“Forza Italia – commenta Isabella Martini, responsabile Azzurro Donna di Piacenza – con la nostra rappresentante nazionale onorevole Catia Polidori e con il supporto di tutto il partito, conferma l’attenzione e l’impegno per la prevenzione e il sostegno alle donne vittime di persecuzione, abusi e violenze fisiche e psicologiche dimostrando, ancora una volta, che la tutela delle donne è assolutamente prioritaria”.

“Siamo molto soddisfatti – afferma Paola Pizzelli, coordinatrice provinciale di Forza Italia Piacenza – anche perché i casi sono in continuo aumento in tutta Italia, anche a Piacenza. Mi preme ricordare che, in questo come in altri contesti, la famiglia continua ad avere un ruolo fondamentale ed insostituibile: l’educazione, l’amore, il rispetto degli altri, il proprio equilibrio psicoaffettivo sono fondamentali e si apprendono i primis dentro le mura domestiche. Educare i figli al ‘NO’, al rispetto delle regole, a rispondere dei propri errori, ad acquistare consapevolezza dei propri limiti e cercare di superarli ed altro ancora, sono strumenti di crescita determinanti e gli esempi di vita dei propri genitori sono meglio di tante parole: la via giusta non è solo inasprire le pene, ma ripristinare i valori”.

Anche la ministra dell’Università e vicecoordinatrice nazionale di Forza Italia Annamaria Bernini, più volte presente a Piacenza in rappresentanza del partito azzurro, ha parlato della violenza contro le donne con particolare riferimento a Giulia Cecchettin “Noi siamo tutti Giulia: non esistono leggi che possano cambiare questo atteggiamento verso le donne. Contro la violenza sulle donne ci vuole educazione, non è più un fatto penale: serve un rafforzamento della prevenzione, più che l’aspetto sanzionatorio”.