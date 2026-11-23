Il cuore storico di Piacenza si prepara a trasformarsi in un grande circuito sportivo a cielo aperto all’insegna del benessere e della solidarietà. Domenica 29 novembre 2026, le vie e le piazze del centro cittadino ospiteranno la quarta edizione della “4 Piazze Running”, l’attesa manifestazione podistica che unisce l’agonismo delle gare ufficiali alla voglia di stare insieme di famiglie e appassionati.

L’evento si svilupperà lungo un circuito cittadino interamente chiuso al traffico della lunghezza di 5 chilometri, studiato per attraversare alcuni degli scorci più suggestivi e rappresentativi del centro storico piacentino, offrendo un percorso veloce e spettacolare sia per chi corre contro il cronometro sia per chi desidera godersi la città da una prospettiva diversa.

Gare competitive nazionali e camminata aperta a tutta la cittadinanza

Il programma della mattinata è pensato per accogliere partecipanti di ogni livello ed età, suddividendo l’evento in due grandi momenti:

Gare podistiche competitive nazionali: Un appuntamento di rilievo nel calendario podistico, riservato agli atleti tesserati suddivisi nelle diverse categorie agonistiche, pronti a sfidarsi sul tracciato cittadino.

Un appuntamento di rilievo nel calendario podistico, riservato agli atleti tesserati suddivisi nelle diverse categorie agonistiche, pronti a sfidarsi sul tracciato cittadino. Camminata ludico-motoria libera: Un’iniziativa aperta davvero a tutti, senza limiti di età o preparazione atletica. Un’occasione ideale per famiglie, gruppi di amici, camminatori e semplici appassionati che vogliono trascorrere una domenica mattina all’aria aperta in movimento.

Il messaggio di Avis Comunale Piacenza in Piazza Cavalli

Oltre all’aspetto strettamente sportivo, la “4 Piazze Running” porta con sé un forte valore sociale. La manifestazione nasce infatti anche su impulso e invito di Avis Comunale Piacenza, che sarà presente direttamente in piazza per tutta la durata dell’evento con i propri volontari e punti informativi. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini, gli sportivi e i visitatori sull’importanza fondamentale e costante della donazione di sangue e plasma, un gesto semplice ma indispensabile per la salute dell’intera comunità.

Orari, ritrovo e modalità di iscrizione

Il quartier generale della manifestazione sarà allestito nella cornice di Piazza Cavalli, dove è fissato il ritrovo per tutti i partecipanti a partire dalle ore 8:00 di domenica 29 novembre, prima delle partenze scaglionate delle varie batterie.

Per consultare il regolamento completo, gli orari dettagliati delle singole partenze e per effettuare le iscrizioni (sia per le prove competitive sia per la camminata ludico-motoria), è possibile visitare il sito ufficiale dell’evento all’indirizzo 4piazzerunning.it.