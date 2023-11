Residuati bellici a Morfasso e Vernasca, doppio recupero nella giornata di martedì 7 novembre con il coordinamento della Prefettura di Piacenza. Allertati tutti gli elementi tra cui l’assistenza sanitaria garantita dal Comitato della Croce Rossa di Piacenza e l’attenzione dell’Arma dei Carabinieri.

Residuati bellici a Morfasso e Vernasca recupero del Genio Pontieri

Le due operazioni di bonifica e recupero dei due residuati bellici, sono avvenute a cura del 2° Reggimento Genio Pontieri. Il primo recupero portato a termine nel territorio comunale di Vernasca nell’area boschiva in località Macomero, si tratta di due motori per razzo M28A1 rinvenuti sul posto. Il secondo recupero portato a termine nel territorio comunale di Morfasso nella zona boschiva di Monte Lama in questo caso una bomba d’aereo SD1. I due ordigni sono tati rimossi e fatti brillare in sicurezza successivameno al loro prelevamento.