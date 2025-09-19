Dopo lo schianto contro un’altra auto, 29enne rifiuta l’alcoltest: per lei patente ritirata

Nella tarda serata di giovedì 18 settembre 2025 i carabinieri della Stazione di Pontenure sono intervenuti in Strada per Muradello a seguito di un incidente stradale tra due veicoli segnalato alle 23 alla Centrale Operativa da una cittadina.

All’arrivo della pattuglia, gli operatori hanno immediatamente messo l’area in sicurezza per tutelare gli utenti della strada e garantire la scorrevolezza del traffico. Hanno poi richiesto di prestare assistenza a una persona che lamentava dolore al petto al personale sanitario del 118 accorso sul posto.

Contestualmente i militari hanno eseguito i rilievi tecnici necessari alla ricostruzione della dinamica del sinistro e hanno ripristinato le condizioni di sicurezza rimuovendo i detriti presenti sulla carreggiata.

Nel corso delle verifiche, i carabinieri hanno invitato la conducente di un’autovettura, una ragazza di 29 anni, residente nel Piacentino, a sottoporsi all’accertamento con etilometro ed all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti in questi casi previsto dal Codice della Strada. Nonostante i ripetuti inviti e i tentativi messi in atto dagli operatori, la donna si è rifiutata di eseguire la prova. Il rifiuto costituisce reato e lo equipara alla guida in stato di ebbrezza.

Alla luce di quanto accertato i carabinieri hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà della giovane 29enne, al ritiro della patente di guida e all’applicazione del fermo amministrativo del veicolo ai fini della confisca.

Il tempestivo intervento dei militari ha consentito di prevenire ulteriori rischi per la circolazione, di assistere le persone coinvolte e di ripristinare in breve tempo la sicurezza della viabilità lungo il tratto interessato.

