Riforma della giustizia, incontro in Sant’Ilario per approfondire le ragioni del Sì

Si terrà martedì 10 marzo alle ore 18.00 presso l’Auditorium Sant’Ilario di Piacenza (Corso Garibaldi 17) un importante momento di approfondimento pubblico dedicato ai contenuti della riforma della giustizia e al referendum previsto per i giorni 22 e 23 marzo.

L’iniziativa si caratterizza per il forte profilo istituzionale e professionale dei relatori, chiamati a offrire un contributo qualificato e fondato sull’esperienza diretta maturata nei rispettivi ambiti di responsabilità giuridica e istituzionale.

Ad aprire il confronto sarà l’avvocato Gian Domenico Caiazza, tra le figure più autorevoli dell’avvocatura italiana. Già Presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane, Caiazza è oggi Presidente del Comitato nazionale per il “Sì” alla separazione delle carriere, ed è da anni protagonista del dibattito giuridico nazionale sui temi delle garanzie processuali, dell’equilibrio tra accusa e difesa e dell’evoluzione dell’ordinamento giudiziario.

Accanto a lui interverrà il dottor Alfonso D’Avino, Procuratore della Repubblica di Parma, magistrato di lungo corso con una significativa esperienza all’interno della magistratura requirente, che offrirà una prospettiva istituzionale e operativa sui temi della riforma e sulle sue possibili ricadute sul funzionamento del sistema giudiziario.

Completerà il quadro degli interventi l’onorevole avvocato Carolina Varchi, componente dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati e capogruppo in Commissione Giustizia, giurista e parlamentare impegnata da anni sui temi della riforma dell’ordinamento giudiziario e delle politiche legislative in materia di giustizia.

L’incontro sarà presentato dall’onorevole Tommaso Foti, Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, che introdurrà i lavori evidenziando il valore della riforma nel più ampio contesto delle trasformazioni istituzionali e delle esigenze di modernizzazione del sistema Paese.

La scelta di promuovere un confronto pubblico con relatori di così elevato profilo risponde alla volontà di offrire ai cittadini un’occasione seria e approfondita di informazione, in un momento nel quale il dibattito pubblico sulla riforma della giustizia appare troppo spesso condizionato da prese di posizione ideologiche, dichiarazioni faziose o addirittura apertamente menzognere provenienti da esponenti del fronte del “No”.

L’obiettivo dell’incontro è quello di consentire ai cittadini di comprendere più a fondo le ragioni e i contenuti della riforma, contribuendo così a un confronto pubblico basato su argomentazioni tecniche, esperienze professionali e valutazioni istituzionali, piuttosto che su slogan o contrapposizioni ideologiche.

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza e rappresenta un’importante occasione per approfondire nel merito una riforma che incide su uno dei pilastri fondamentali dello Stato di diritto, offrendo strumenti di conoscenza utili per una partecipazione consapevole al voto referendario.

