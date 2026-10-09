L’esempio di San Francesco d’Assisi, Roberto Pasolini ospite in Cattolica: “Percorrere la via della “piccolezza” per costruire la pace”

In un mondo oggi così polarizzato e in conflitto perenne come si educano i giovani alla pace?

È questa una delle domande che gli studenti e studentesse dell’Università Cattolica del Sacro Cuore hanno rivolto a Fra Roberto Pasolini, predicatore della Casa Pontificia.

Il frate cappuccino è stato ospite di un affollato incontro organizzato nell’ateneo Piacentino in occasione della Settimana del Dono.

Introdotto da don Luca Ferrari, docente di teologia, Fra Pasolini ha incontrato centinaia di studenti e studentesse delle Facoltà di Economia e Giurisprudenza e di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali che a lui hanno rivolto numerose domande.

Una tra tutte ha riguardato il delicato e quanto mai attuale tema della pace.

L’educazione alla pace e il rischio delle polarizzazioni

“Le polarizzazioni che portano alla guerra – ha detto Fra Pasolini nel rispondere agli studenti e studentesse della Cattolica – sono l’esito dell’abitudine a prendere scorciatoie, che vuol dire vedere tutto bianco o nero senza riuscire a capire che la realtà è complessa”.

“Tutti – ha aggiunto – abbiamo la responsabilità costruire qualcosa di più complesso e questo per voi significa evitare le scorciatoie, per affrontare la realtà nella sua interezza”.

San Francesco d’Assisi e il valore delle piccole cose

A monte del suo intervento il predicatore della Casa Pontificia ha messo la figura del Santo di Assisi.

“Cosa San Francesco può dire a noi oggi?” ha chiesto rivolgendosi alla platea di ragazzi e ragazze della Cattolica.

Francesco, secondo il suo ragionamento, “tenta tante strade che sono quelle della logica umana che spinge sempre più avanti e in alto, pensando che la realizzazione di se stessi sia in cima, ma alla fine resta sempre un po’ deluso”.

“Vive tanti fallimenti – ha aggiunto – fino a che un giorno va dai lebbrosi ed è li che, dopo essere corso dietro a cose più grandi di lui si accorge che ciò che lo soddisfa sta nelle cose piccole e che la vera bellezza della vita sta in basso”.

La lezione di San Francesco per costruire una pace vera

Un completo ribaltamento della logica umana quindi, secondo il predicatore francescano ospite in Cattolica, che passa dalla piccolezza insegnata e vissuta ottocento anni fa dal Santo di Assisi, come strumento sulla base del quale costruire la pace vera.