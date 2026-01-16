Ruba il cagnolino a un uomo e fugge, rintracciato dai carabinieri: Ricky riconsegnato al proprietario e ladro denunciato

Il Nucleo Radiomobile di Fiorenzuola d’Arda ha individuato il responsabile grazie alle telecamere di videosorveglianza di un locale: il cucciolo di Breton è stato recuperato e riconsegnato.

Il 16 gennaio 2026, intorno alle 21:30, il Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Fiorenzuola d’Arda è intervenuto presso un locale pubblico, sito sulla SS9 – Via Emilia a Roveleto di Cadeo, in seguito alla segnalazione di un cittadino che aveva notato un uomo sospetto avvicinarsi al suo furgone.

Il richiedente, un 60enne di Besenzone, ha riferito ai militari che si era recato con il suo cucciolo che aveva preso da poco per farlo vedere ai suoi amici ed avventori del locale pubblico e un individuo a lui sconosciuto aveva forzato lo sportello anteriore destro del suo veicolo per tentare di asportare “Ricky”, un cucciolo di cane di razza Breton che era momentaneamente all’interno.

Giunto sul posto, l’equipaggio del Radiomobile ha raccolto le dichiarazioni del proprietario e, grazie alla collaborazione del gestore del bar, hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Nei filmati si è potuto accertare che un uomo, dopo aver preso il cucciolo Ricky, si è allontanato a bordo di una vettura di colore nero. I militari hanno riconosciuto la persona che ha asportato il cucciolo dall’auto e si sono recati subito presso l’abitazione dell’uomo. Una volta sul posto, i carabinieri del Radiomobile hanno citofonato e sono entrati nell’abitazione dove hanno rintracciato l’autore del furto del cane, un 65enne del luogo, già noto, il quale ha consegnato spontaneamente il cucciolo ai militari.

Il cane è stato così restituito al legittimo proprietario, e l’autore verrà denunciato per furto aggravato di animale. L’intervento tempestivo e professionale degli uomini del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Fiorenzuola d’Arda ha permesso di risolvere con successo la vicenda e di riportare serenità al proprietario dell’animale.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy