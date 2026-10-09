Rugby – Esordio casalingo per Sitav Lyons: arriva il Viadana

Esordio ufficiale in casa per Sitav Rugby Lyons, che sabato 10 ottobre ospiterà al “Beltrametti” il Rugby Viadana nella terza giornata di Coppa Italia. Dopo l’incoraggiante prova di Roma di sabato scorso, in cui i Leoni hanno dato filo da torcere alle Fiamme Oro, gli uomini di Paoletti e Forte cercano il colpo grosso sui mantovani, una delle big del campionato e candidata alla vittoria finale.

La prestazione della scorsa giornata ha smosso la classifica, ora i Leoni vogliono conquistare la prima vittoria stagionale, partendo dai miglioramenti espressi nella sfida alle Fiamme Oro: contro un altro avversario di qualità i bianconeri dovranno aggrapparsi alla propria difesa, che dovrà fronteggiare una delle mischie più potenti del campionato.

Ha dichiarato Coach Paoletti

“Sappiamo bene di avere di fronte una stagione lunga e tanto lavoro da svolgere ma in queste ultime settimane stiamo trovando maggior continuità nel lavoro sul campo e la prova offerta a Roma ne è la prova. Nonostante le difficoltà abbiamo messo in campo una prestazione gagliarda e competente, e questo deve essere il nostro spirito. Siamo ancora in una fase di rodaggio, ma i pezzi del puzzle si stanno unendo in vista dell’inizio del campionato. Sarà una sfida difficile, con Viadana che ha vinto in modo netto su Biella l’ultima partita: sono una squadra potente con gli avanti e con elementi di impatto anche nei trequarti, per noi sarà un test davvero probante ma non vediamo l’ora di scaldare il nostro pubblico.

A livello di formazione, Nakov e Solari si prendono due maglie da titolari all’ala, mentre Capitan Moretto si prende un turno di meritato riposo: i galloni di capitano passano a Nourou Bance, alla presenza numero 292 in bianconero. Pronto all’esordio dalla panchina il nuovo arrivato Alex Mattioli.

Sitav Rugby Lyons: Pasini; Nakov, Moore, Gaetano, Solari; Camero, Colombo; Perazzoli, Rossetti, Bance (cap); Cisse, Salerno; Moretti, Bolzoni, Montesissa

A disposizione: Scatigna, Lanzani, Tripodo, Mattioli, Rossetti, Via A, Russo, Coluzzi

Non disponibili per infortunio: Bottacci, Rodina, Franzoso, Fornasari, Gaddi, Bona, Calosso