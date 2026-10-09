“Puliamo le rive del Trebbia a Rivergaro”, appuntamento il 10 ottobre

Sabato 10 ottobre , dalle 9,30 alle 12.00, sulle rive del Trebbia a Rivergaro le Guardie ecologiche volontarie di Piacenza in collaborazione con Legambiente Piacenza e Cittadini Puliti ed il patrocinio del Comune di Rivergaro, organizzano una mattinata di pulizia delle sponde del Trebbia.

L’iniziativa, aperta a tutti i cittadini che amano il Trebbia, punta a rimuovere i numerosi rifiuti purtroppo ancora abbandonati lungo il fiume durante il periodo estivo da gitanti “distratti” , attraverso un atto concreto di cura e tutela del territorio e partecipazione civica.

Il ritrovo per i volontari è fissato alle ore 9,30 al parcheggio nella parte terminale del Lungotrebbia (nei pressi della ditta Giordanino). Lì sarà fornito ai partecipanti tutto il materiale necessario per la raccolta dei rifiuti, dai sacchetti ai guanti e ci si disperderà lungo le rive per la raccolta. Si consiglia abbigliamento sportivo, pantaloni lunghi e scarpe comode.