Rugby – Eugenio Alfonsi e Tino Paoletti arricchiscono lo staff dei Lyons

Sitav Rugby Lyons completa lo staff tecnico della propria stagione con l’innesto di un volto nuovo in Via Rigolli. Tino Paoletti torna a guidare il reparto di mischia dei bianconeri, ricoprendo il ruolo di Assistente Allenatore della prima squadra, con compiti specifici per la mischia.

Tino in realtà non se ne è mai andato, facendosi sempre vedere sui nostri campi (si è stabilito a Piacenza con la compagna) e rimanendo in ottimi rapporti con la società anche quando è stato ingaggiato da altre squadre. Paoletti vanta 74 presenze con la maglia bianconera, avendo militato per quattro stagioni nella prima squadra dei Lyons da giocatore. Alla sua militanza sono legati ricordi indelebili per i tifosi bianconeri, negli anni in cui la squadra piacentina si impose come una delle piazze emergenti del rugby italiano, arrivando due volte ai playoff di Serie A e ottenendo la prima storica promozione nell’allora Campionato d’Eccellenza al termine della stagione 2014-2015. Dopo il ritiro al termine di quell’annata, Paoletti ricoprì il ruolo di Allenatore della Mischia nei due campionati successivi. Nella stagione 2017-2018 passò alla guida della Squadra Cadetta dei Lyons. A seguire, due annate alla guida del Rugby Alghero in Serie A, ottenendo ottimi risultati in terra sarda prima di tornare a Piacenza con lo stop forzato dal Covid. Nell’ultimo anno Paoletti ha guidato la squadra Under 19 bianconera, portando i giovani Leoni all’accesso nel campionato Elite di categoria.

Abbiamo parlato con Paoletti di questa nuova esperienza con la Prima Squadra

Tornare ad allenare i Lyons è un onore e mi rende felicissimo. Qua ho messo le radici, la società è la mia seconda casa, e sono molto soddisfatto del ruolo che mi è stato affidato. Torno ‘al timone’ con tanta esperienza in più ma con lo stesso spirito, quello che molti giocatori si ricordano dagli anni passati. Conosco molti di loro e sono sicuro che potremo fare un ottimo lavoro, il gruppo è affiatato e c’è voglia di migliorarsi ancora. L’obiettivo della società è quello di crescere e consolidarsi, e anche se sarà dura vogliamo migliorare la scorsa stagione. Credo molto in questo gruppo, e avere a fianco un amico di lunga data come Carlo Orlandi aiuterà molto a mantenere un ambiente sano e favorevole per i giocatori, che sono stati i segreti per i risultati ottenuti finora.”

Con l’innesto di Tino Paoletti è così definito lo staff tecnico di Sitav Rugby Lyons in vista della prossima stagione. L’abbandono del Capo Allenatore Gonzalo Garcia è stato un duro colpo, ma la società punta a proseguire nel percorso di crescita e ottenere nuovi risultati positivi.

Staff Tecnico – Sitav Rugby Lyons stagione 2022/2023

Carlo Orlandi – Capo Allenatore

Tino Paoletti – Assistente Allenatore per la mischia

Eugenio Alfonsi – Preparatore Atletico