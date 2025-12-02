Tennis – Borgotrebbia sale ai massimi livelli, le congratulazioni dell’Amministrazione comunale

“Solo pochi giorni fa, a Palazzo Gotico, abbiamo applaudito il Tennis Club Borgotrebbia tra le eccellenze sportive del nostro territorio: l’approdo in Serie A1, conquistato ieri in un contesto iconico come il Circolo Parioli di Roma, è un regalo meraviglioso, che Piacenza accoglie con orgoglio ed entusiasmo”. Così la sindaca Katia Tarasconi e l’assessore allo Sport Mario Dadati salutano la 5° promozione consecutiva per il club che, partendo dalla serie D1 nel 2021 ad oggi, ha portato “a un risultato storico per la nostra città. Congratulazioni vivissime a tutti i giocatori che, partita dopo partita, hanno conquistato questo traguardo, allo staff tecnico e alla società tutta, in primis il patron Lorenzo Marchi e la presidente Silvana Pagani, per aver saputo valorizzare e sostenere ad ogni passo la squadra”.