Tennis – Borgotrebbia sale ai massimi livelli, le congratulazioni dell’Amministrazione comunale

“Solo pochi giorni fa, a Palazzo Gotico, abbiamo applaudito il Tennis Club Borgotrebbia tra le eccellenze sportive del nostro territorio: l’approdo in Serie A1, conquistato ieri in un contesto iconico come il Circolo Parioli di Roma, è un regalo meraviglioso, che Piacenza accoglie con orgoglio ed entusiasmo”. Così la sindaca Katia Tarasconi e l’assessore allo Sport Mario Dadati salutano la 5° promozione consecutiva per il club che, partendo dalla serie D1 nel 2021 ad oggi, ha portato “a un risultato storico per la nostra città. Congratulazioni vivissime a tutti i giocatori che, partita dopo partita, hanno conquistato questo traguardo, allo staff tecnico e alla società tutta, in primis il patron Lorenzo Marchi e la presidente Silvana Pagani, per aver saputo valorizzare e sostenere ad ogni passo la squadra”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy