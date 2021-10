Da venerdì 8 a domenica 8 ottobre è in programma la Sagra Porcaloca a Croce Santo Spirito di Castelvetro. In questi tre giorni sono previsti tanti appuntamenti dalla musica live, tutte le sere, alla gastronomia. In particolare si possono assaggiare specialità del territorio come anolini in brodo, cosce d’oca, cotechino vaniglia, e altre bontà con

servizio al tavolo, a cura della Proloco.

Informazioni



Ingresso al coperto con Green Pass.

Domenica mercatino ambulanti e pranzo.



Programma Sagra Porcaloca a Croce Santo Spirito di Castelvetro