“Stagioni della cultura”, quindici progetti finanziati tramite il bando comunale

Sono 15, i progetti finanziati grazie al bando comunale “Le stagioni della cultura”, volto a sostenere le iniziative delle diverse realtà del territorio che, nel proporre spettacoli, concerti, conferenze e percorsi laboratoriali potessero valorizzare, in tutti i periodi dell’anno, le suggestioni della città e dei suoi spazi pubblici, coniugando la promozione del patrimonio storico-artistico e della tradizione a forme innovative di coinvolgimento della comunità.

L’assessore Christian Fiazza ha presentato questa mattina in Municipio i soggetti vincitori, sottolineando che la Commissione tecnica appositamente costituita ha apprezzato la qualità di tutte le proposte pervenute e che, se le risorse a disposizione per il prossimo anno lo consentiranno, “faremo il possibile per finanziare gli altri progetti idonei, scorrendo la graduatoria delle istanze ammesse. In ogni caso – ha aggiunto – si conferma la vitalità di un tessuto associativo e culturale che ringrazio per la sensibilità, l’attenzione e l’impegno, oltre che per il valore intrinseco dei progetti che l’Amministrazione comunale ha voluto sostenere in modo convinto e concreto”.

Questo l’elenco, suddiviso per “stagione”, dei progetti destinatari dei contributi, che variano da 1592 a 3413 euro in proporzione alla richiesta e al punteggio ottenuto. L’importo massimo finanziabile corrispondeva all’80% del costo complessivo.

Le associazioni in questione non riceveranno comunicazioni individuali, ma a fronte dell’esito pubblico del bando dovranno, entro e non oltre il termine di venerdì 20 marzo, comunicare via PEC scrivendo all’indirizzo protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it – l’accettazione del contributo, pena esclusione dalla graduatoria.

Primavera 2026 – dal 20 marzo al 21 giugno

“Festa di agopuntura urbana: il design messo a terra in pubblico”, proposta di Comitato Pop Up Public: in aprile installazione delle strutture e avvio dei laboratori, con artisti di strada che creeranno opere di design urbano tra Quartiere Roma, Cavallerizza e parco della Galleana.

“La notte della fotografia”, organizzata da Fase Luce Aps per il 2° weekend di maggio: esposizione fotografica diffusa in centro storico.

“Il canto della terra”, iniziativa di Ferma 77 in programma tra maggio e giugno: laboratori nelle scuole primarie e secondarie, finalizzati all’allestimento di uno spettacolo teatrale.

“Primavera sul fiume” di Arci Piacenza, in calendario il 16 e 17 maggio: tra via Nino Bixio e via Del Pontiere, incontri culturali, spettacoli e musica dal vivo.

“Memoria sonora di Piacenza” a cura di Vox Silvae Ensemble, 30 maggio: concerto in Cattedrale.

“Note d’organo in città”, promossa dall’associazione Sant’Antonino in primavera: serie di concerti – con illustrazione storica dello strumento musicale principe della rassegna

tra la basilica patronale, San Sisto e Santa Maria di Campagna.

“The Phantom of the Opera”, portato in scena da Castelli in Aria Aps in primavera: protagonista la colonna sonora in un concerto alla Sala dei Teatini.

Estate 2026 – dal 2 giugno al 20 settembre

“TRASFIGURAZIONI – ritratti in movimento”, a cura di De Arte Saltandi Aps, 2 e 5-6-7 GIUGNO “TRASFIGURAZIONI – ritratti in movimento” alla Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi per l’80esimo anniversario del voto alle donne

“Poesie e serenate”, proposta di Piacenza nel cuore in programma tra giugno e settembre: raccolta e lettura di poesie dialettali nello scenario della Muntà di Ratt.

Autunno 2026 – dal 21 settembre al 21 dicembre

“Premio Cat”, edizione 2026 da ottobre a dicembre, a cura di Cinemaniaci:incontri e laboratori con critici cinematografici, percorso formativo e premiazione finale del concorso rivolto alle scuole secondarie di 2° grado.

“Viaggi d’autunno” con Nuovi Viaggiatori Aps, in calendario il 24 e 25 ottobre: laboratorio di scrittura e immagini, letture con gli autori tra Besurica, Parco della Galleana e Parco Montecucco.

“Voci dalla pandemia”, a cura de I Sottospirito Aps, in programma il 21 novembre: spettacolo teatrale nella cornice di piazza Borgo.

“Piacenza crocevia di cammini”, proposta di Kultur Dom Aps tra ottobre e dicembre: incontri lungo l’itinerario cittadino della Francigena (Cattedrale, basiliche di San Savino e Sant’Antonino, piazza Borgo), tra “camminate teatrali”, spettacoli in strada e racconti storici dei luoghi.

Inverno 2026/2027 – dal 22 dicembre al 30 marzo

“Alta Voce – Festival di monologhi comici”, a cura di No Studio Aps, in programma dal 19 al 22 gennaio: quattro spettacoli su temi di rilevanza culturale, declinati in vena comica, nella cornice del Teatro Trieste 34.

“Andiamo all’opera, non alla guerra”, proposta di Amici della Lirica per il 30 gennaio: incontri con esperti musicali alla Sala dei Teatini, dedicati a Verdi e il Risorgimento, Verdi e il rapporto con Patria, potere e conflitto, l’Europa e l’attualità.

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