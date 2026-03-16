“Stagioni della cultura”, quindici progetti finanziati tramite il bando comunale

16 Marzo 2026 Redazione FG Attualità
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Sono 15, i progetti finanziati grazie al bando comunale “Le stagioni della cultura”, volto a sostenere le iniziative delle diverse realtà del territorio che, nel proporre spettacoli, concerti, conferenze e percorsi laboratoriali potessero valorizzare, in tutti i periodi dell’anno, le suggestioni della città e dei suoi spazi pubblici, coniugando la promozione del patrimonio storico-artistico e della tradizione a forme innovative di coinvolgimento della comunità.

L’assessore Christian Fiazza ha presentato questa mattina in Municipio i soggetti vincitori, sottolineando che la Commissione tecnica appositamente costituita ha apprezzato la qualità di tutte le proposte pervenute e che, se le risorse a disposizione per il prossimo anno lo consentiranno, “faremo il possibile per finanziare gli altri progetti idonei, scorrendo la graduatoria delle istanze ammesse. In ogni caso – ha aggiunto – si conferma la vitalità di un tessuto associativo e culturale che ringrazio per la sensibilità, l’attenzione e l’impegno, oltre che per il valore intrinseco dei progetti che l’Amministrazione comunale ha voluto sostenere in modo convinto e concreto”.

Questo l’elenco, suddiviso per “stagione”, dei progetti destinatari dei contributi, che variano da 1592 a 3413 euro in proporzione alla richiesta e al punteggio ottenuto. L’importo massimo finanziabile corrispondeva all’80% del costo complessivo.

Le associazioni in questione non riceveranno comunicazioni individuali, ma a fronte dell’esito pubblico del bando dovranno, entro e non oltre il termine di venerdì 20 marzo, comunicare via PEC scrivendo      all’indirizzo protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it – l’accettazione del contributo, pena esclusione dalla graduatoria.

Primavera 2026 – dal 20 marzo al 21 giugno

  • “Festa di agopuntura urbana: il design messo a terra in pubblico”, proposta di Comitato Pop Up Public: in aprile installazione delle strutture e avvio dei laboratori, con artisti di strada che creeranno opere di design urbano tra Quartiere Roma, Cavallerizza e parco della Galleana.
  • “La notte della fotografia”, organizzata da Fase Luce Aps per il 2° weekend di maggio: esposizione fotografica diffusa in centro storico.
  • “Il canto della terra”, iniziativa di Ferma 77 in programma tra maggio e giugno: laboratori nelle scuole primarie e secondarie, finalizzati all’allestimento di uno spettacolo teatrale.
  • “Primavera sul fiume” di Arci Piacenza, in calendario il 16 e 17 maggio: tra via Nino Bixio e via Del Pontiere, incontri culturali, spettacoli e musica dal vivo.
  • “Memoria sonora di Piacenza” a cura di Vox Silvae Ensemble, 30 maggio: concerto in Cattedrale.
  • “Note d’organo in città”, promossa dall’associazione Sant’Antonino in primavera: serie di concerti – con illustrazione storica dello strumento musicale principe della rassegna
  • tra la basilica patronale, San Sisto e Santa Maria di Campagna.
  • “The Phantom of the Opera”, portato in scena da Castelli in Aria Aps in primavera: protagonista la colonna sonora in un concerto alla Sala dei Teatini.

Estate 2026 – dal 2 giugno al 20 settembre

  • “TRASFIGURAZIONI – ritratti in movimento”, a cura di De Arte Saltandi Aps, 2 e 5-6-7 GIUGNO “TRASFIGURAZIONI – ritratti in movimento” alla Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi per l’80esimo anniversario del voto alle donne
  • “Poesie e serenate”, proposta di Piacenza nel cuore in programma tra giugno e settembre: raccolta e lettura di poesie dialettali nello scenario della Muntà di Ratt.

Autunno 2026 – dal 21 settembre al 21 dicembre

  • “Premio Cat”, edizione 2026 da ottobre a dicembre, a cura di Cinemaniaci:incontri e laboratori con critici cinematografici, percorso formativo e premiazione finale del concorso rivolto alle scuole secondarie di 2° grado.
  • “Viaggi d’autunno” con Nuovi Viaggiatori Aps, in calendario il 24 e 25 ottobre: laboratorio di scrittura e immagini, letture con gli autori tra Besurica, Parco della Galleana e Parco Montecucco.
  • “Voci dalla pandemia”, a cura de I Sottospirito Aps, in programma il 21 novembre: spettacolo teatrale nella cornice di piazza Borgo.
  • “Piacenza crocevia di cammini”, proposta di Kultur Dom Aps tra ottobre e dicembre: incontri lungo l’itinerario cittadino della Francigena (Cattedrale, basiliche di San Savino e Sant’Antonino, piazza Borgo), tra “camminate teatrali”, spettacoli in strada e racconti storici dei luoghi.

Inverno 2026/2027 – dal 22 dicembre al 30 marzo

  • “Alta Voce – Festival di monologhi comici”, a cura di No Studio Aps, in programma dal 19 al 22 gennaio: quattro spettacoli su temi di rilevanza culturale, declinati in vena comica, nella cornice del Teatro Trieste 34.
  • “Andiamo all’opera, non alla guerra”, proposta di Amici della Lirica per il 30 gennaio: incontri con esperti musicali alla Sala dei Teatini, dedicati a Verdi e il Risorgimento, Verdi e il rapporto con Patria, potere e conflitto, l’Europa e l’attualità.

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