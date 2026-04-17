Schianto tra cinque tir lungo l’autostrada A1, sul posto due eliambulanze: traffico in tilt – FOTO

Grave incidente nella tarda mattinata di venerdì 17 aprile lungo l’autostrada A1, nel tratto compreso tra Casalpusterlengo e il Basso Lodigiano, in direzione Bologna.

Cinque mezzi pesanti sono rimasti coinvolti in un tamponamento avvenuto poco prima dell’uscita di Basso Lodigiano (ex Piacenza Nord), sulla carreggiata sud. L’impatto ha richiesto un massiccio intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco di Lodi e di Casalpusterlengo con un’autopompa, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia.

Per prestare assistenza ai feriti sono state attivate anche due eliambulanze: due persone sono rimaste ferite, le cui condizioni sono al momento in fase di valutazione.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità, con lunghe code e traffico rallentato per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

Le autorità stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

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