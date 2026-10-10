Scippa una 17enne, i residenti gli bloccano la strada e i carabinieri lo identificano in poche ore: 35enne nei guai

Strappa la borsetta a una ragazza di 17 anni e tenta di fuggire, ma un passante interviene insieme ad alcuni residenti e cerca di sbarrargli la strada. Il malvivente, vistosi braccato, abbandona la refurtiva e riesce ad allontanarsi. La fuga, però, dura poco: i carabinieri lo identificano in breve tempo e lo trovano con un coltello in tasca.

I fatti sono accaduti la scorsa notte in piazzale Veleia, a Piacenza. Una ragazza piacentina di 17 anni stava camminando quando un uomo le si è avvicinato e le ha strappato improvvisamente la borsetta, tentando subito dopo di darsi alla fuga.

La scena, però, non è sfuggita a un cittadino che si trovava nelle vicinanze. Il passante ha cercato di ostacolare il malvivente e di impedirgli di allontanarsi, aiutato anche da altri residenti che si sono accorti di quanto stava accadendo.

Vistosi braccato, l’uomo ha deciso di lasciare la borsetta e di fuggire senza la refurtiva.

Nel frattempo sono stati allertati i carabinieri, che si sono messi sulle tracce del responsabile, riuscendo a identificarlo in pochissimo tempo.

Si tratta di un 35enne marocchino, già noto alle forze dell’ordine. Al momento del controllo, i militari lo hanno trovato in possesso di un coltello, che teneva in tasca.