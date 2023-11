Serie B – Il novembre cestistico dei Fiorenzuola Bees inizia al PalArquato contro la Paperdì Caserta

I Fiorenzuola Bees di coach Lorenzo Dalmonte cercano di voltare pagina dopo la trasferta amara a Montecatini, affrontando nel turno infrasettimanale nella festa di Ognissanti la Paperdì Juve Caserta alle ore 18.00 di mercoledì 1 novembre 2023 al PalArquato di Castell’Arquato (PC).

Come sta Fiorenzuola?

La squadra gialloblu del Presidente Alberti ha visto nello scorso weekend in terra toscana una partita fotocopia all’ultima partita casalinga giocata contro la Pielle Livorno; sia contro gli Herons Montecatini che contro la Caffè Toscano, infatti, i Bees hanno disputato una partita di grande sostanza per 3 quarti, con un passaggio a vuoto notevole di un solo quarto (il 3° contro la Pielle, il 2° contro gli Herons) letale nella logica di due sconfitte brucianti ma contro due squadre di assoluto valore.

Fiorenzuola arriva al match del PalArquato con 2 vittorie e 4 sconfitte nelle prime 6 gare, ma curiosamente avendo già affrontato le prime 5 forze del campionato guardando la classifica ad oggi. Contro la Paperdì Caserta per i gialloblu sarà una sfida importante, con due punti pesanti in un campionato estremamente equilibrato come quello di Serie B Nazionale Old Wild West 2023/2024.

Capitan Ricci e compagni hanno dovuto fare a meno di Emir Sabic in quel di Montecatini, con la guardia croata tenuta fuori dai giochi per un problema alla caviglia. Sarà da valutare l’impiego in quel di Castell’Arquato tra poche ore, con lo staff medico che non ha ancora sciolto le riserve per il miglior realizzatore dei Bees finora con 18,6 punti di media e il 45% dall’arco nelle 5 partite finora disputate.

In casa Fiorenzuola il rientro di Biorac è ormai imminente, con il giocatore che è rientrato in gruppo squadra e con cautela dopo il problema muscolare sta venendo reinserito nelle rotazioni da parte dello staff gialloblu.

Le note positive a livello di prestazioni in quel di Montecatini sono state rappresentate da un Voltolini sempre più calato in un ruolo che può addirittura essere triplice nelle scelte di Dalmonte, da 1 a 3 nella stessa partita e con 19 punti personali davvero importanti in chiave squadra, e da Seck che sebbene non ancora al meglio è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante con 13 punti in 31 minuti di utilizzo.

Il punto su Caserta

La Paperdì Juve Caserta che arriva a Castell’Arquato è una squadra in graduatoria sottostante la posizione dei Fiorenzuola Bees: con 2 punti in classifica, la squadra di coach Dell’Imperio viene da una striscia di 4 sconfitte consecutive che l’hanno proiettata in una posizione sfavorevole, ma la pericolosità di roster è conosciuta fin dal precampionato allo staff tecnico di Fiorenzuola.

Nell’ultima sfida tenutasi ad Aversa, la Paperdì è stata sconfitta per 71-80 da parte della Pielle Livorno, con il gap decisivo per i toscani scavato solo nell’ultimo quarto.

Il play-guardia classe 1996 Lucas (provienente dall’University of Saint Mary, università americana con sede in Leavenworth, Kansas) è il top scorer in casa Caserta, con 12,3 punti di media cui seguono giocatori importanti per la categoria come l’ala/centro montenegrina Mehmedoviq (10,2 punti di media) e l’ala classe 1999 ex Salerno Moffa (8,8 punti di media).

Le coordinate

Per i Fiorenzuola Bees l’occasione del riscatto di fronte al proprio pubblico in questo turno infrasettimanale; al PalArquato alle ore 18.00 di mercoledì 1 novembre ci sono in palio due punti importanti in un novembre davvero importante.