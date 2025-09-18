Serie B – Al Teatro Filodrammatici la magia della presentazione Bakery

Sipario spalancato sulla stagione 2025/26. Stavolta è proprio il caso di dirlo, dato che Bakery Basket Piacenza, in compagnia di Piacenza Basket Club, ha aperto l’annata cestistica con una presentazione ad effetto al Teatro dei Filodrammatici di Piacenza nella serata di mercoledì 17 settembre.

I biancorossi sono stati ospitati in questa splendida cornice grazie a Teatro Gioco Vita, con cui nei giorni scorsi è stata inaugurata una collaborazione con la firma su un protocollo d’intesa. Per rafforzare il legame fra sport e cultura, mercoledì erano presenti come ospiti anche Mario Dadati e Christian Fiazza, rispettivamente Assessore a politiche educative e sport e Assessore alla cultura e al turismo del Comune di Piacenza.

Nella presentazione condotta dal giornalista Andrea Amorini, sul palco del teatro di via Santa Franca sono saliti in tutto più di 250 tesserati biancorossi. Tutti guidati dalla presidente Caterina Zanardi: “Vi ringrazio per il sostegno, la Bakery è una grande famiglia e sono orgogliosa di poter ricevere il supporto di tante persone che vanno oltre il proprio ruolo per far funzionare tutto al meglio”.

Spazio poi alle giovanili Piacenza Young con i rispettivi allenatori, fino alla prima squadra Bakery Piacenza, pronta all’esordio in Serie B Nazionale domenica 21 settembre al PalaBakery contro Orzinuovi. Parola a coach Giorgio Salvemini: “Qui a Piacenza ho trovato valori che vanno oltre al basket. Ripartiamo da un gruppo giovane, ma che ama stare insieme e lavorare bene. Vogliamo stupire”.

Tra musica, luci e le coreografie dei ballerini di Blue Lemon Dance Studio, intervento anche per il Piacenza Basket Club del presidente Paolo Zanchin. Coach Paolo Vencato ha suonato la carica in vista del campionato di Serie C: “Cercheremo di dimostrare sul campo che meritiamo di stare in questa categoria”.

