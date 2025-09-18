Serie B – I Fiorenzuola Bees iniziano il campionato: al PalArquato arriva Piazza Armerina

Domenica pomeriggio il PalArquato torna ad accendersi. Alle 17.00 i Fiorenzuola Bees iniziano il loro cammino nel campionato di Serie B Nazionale Old Wild West 2025/2026, ospitando i siciliani della SIAZ Piazza Armerina, neopromossi e pronti a portare entusiasmo ed energia in Emilia.

La squadra di Piazza Armerina arriva a Castell’Arquato dopo aver scritto una pagina epica della propria storia: a giugno la promozione in Serie B è arrivata grazie al canestro di Occhipinti a 1,8 secondi dalla sirena, che ha sancito il successo per 68-67 contro la Felice Scandone Avellino. Una finale che resterà a lungo negli occhi dei tifosi.

Per il pubblico gialloblù ci sarà anche un pizzico di nostalgia: sul parquet torneranno infatti due volti noti come Andrea Colussa e Carlo Dirella, protagonisti lo scorso anno a Fiorenzuola, prima della retrocessione poi ribaltata con la riammissione in luglio.

I Bees si presentano a questa nuova avventura con una squadra profondamente rinnovata: a dare continuità sono rimasti solo capitan Bottioni e Ilija Biorac, mentre in estate la società ha costruito un gruppo nuovo, giovane e ambizioso. C’è anche un gradito ritorno, quello di Lorenzo De Zardo, di nuovo in gialloblù dopo l’esperienza 2021/2022 e tre stagioni a Piombino, anche se la sua pre-season è stata condizionata da un problema muscolare.

Coach Marco Del Re e il suo staff hanno lavorato intensamente in queste settimane, e i test estivi – ultimo quello al Campus di Codogno contro l’Assigeco Piacenza – hanno mostrato segnali incoraggianti di crescita e affiatamento.

L’appuntamento è quindi fissato: domenica 21 settembre alle 17.00 al PalArquato. I Bees hanno bisogno della spinta del loro pubblico per iniziare col piede giusto questa nuova stagione.

