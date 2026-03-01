Serie B – Ancora una grande Assigeco Piacenza: due punti d’oro contro Capo d’Orlando

Un’ottima Assigeco Piacenza difende il fattore campo contro una buona Capo d’Orlando e infila la quarta vittoria consecutiva, battendo una diretta contente al piazzamento ai playoff e staccando momentaneamente i siciliani in classifica. Nei primi due quarti regna l’equilibrio, coi Lupi che vanno al riposo sul +2 dopo un primo tempo ricco di cambi di vantaggio. Alla fine del terzo quarto è Capo d’Orlando a condurre, ma nell’ultima frazione di gioco Valesin e Poggi scavano il divario decisivo. Piacenza prosegue quindi nel suo buon momento di forma, ma già questo mercoledì arriverà una nuova sfida stagionale nella trasferta infrasettimanale di Fiorenzuola.

Le parole di coach Lottici

“C’eravamo preparati per giocare una partita importante sia per la classifica, sia per dare continuità allo sviluppo della nostra mentalità di squadra. Anche stasera c’è stato qualche passaggio a vuoto, ma nel momento di difficoltà siamo stati collegati e siamo riusciti a fare ciò che serviva per portare a casa i due punti. Tutti abbiamo portato qualcosa e siamo stati importanti nella vittoria, abbiamo giocato quaranta minuti da squadra ed è esattamente questo che chiedo ai ragazzi da qui fino alla fine del campionato”.

UCC Assigeco Piacenza – Infodrive Capo d’Orlando 85 – 79

(22-21; 21-20; 17-22; 26-16)

UCC Assigeco Piacenza: Lorenzo Calbini 23 (4/7, 2/5), Giovanni Poggi 11 (4/8, 0/2), Dalton Pepper 1 (0/4, 0/3), Simon Anaekwe 6 (2/2, 0/0), Leonardo Valesin 26 (3/3, 3/5), Martino Criconia 4 (0/0, 1/4), Massimiliano Ferraro 15 (1/1, 4/5), Joaquin Sarmiento 0 (0/0, 0/1), Gabriele Cattivelli NE, Pietro Reginelli NE, Gianmarco Fiorillo NE, Kuot Yak Deng Kuot NE, Andrea Mazzucchelli NE. Allenatore: Simone Lottici (assistenti: Roberto Villani, Luca Ogliari)

Infodrive Capo D’Orlando: Vittorio Moltrasio4 (2/3, 0/0), Luca Antonietti 2 (1/1, 0/0), Gianmarco Bertetti 7 (0/0, 1/8), Marco Contento, 10 (3/4, 1/5), Matteo Palermo 13 (2/4, 2/4), Simas Jasaitis 13 (2/5, 2/5), Jacopo Repetti 0 (0/1, 0/0), Franco Gaetano 10 (4/7, 0/0), Matteo Pollone 10 (2/3, 1/3), Ugo Simon 10 (2/3, 1/1). Allenatore: Domenico Bolignano (assistente: Ugo Bartolini)

