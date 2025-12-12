Serie B – Fiorenzuola Bees, c’è voglia di reagire: domenica al PalArquato arriva Desio

Dopo la brusca frenata di una settimana fa, i Fiorenzuola Bees tornano davanti al proprio pubblico con la voglia di voltare pagina. L’appuntamento è fissato per domenica 14 dicembre 2025 alle ore 18.00 al PalArquato di Castell’Arquato (PC), dove arriverà Rimadesio Aurora Desio per una sfida che vale la 16ª giornata del Campionato di Serie B Nazionale Old Wild West 2025/2026.

Il ricordo dell’ultima uscita è ancora fresco in tutto l’ambiente Bees. In Val d’Arda, nella sfida al PalArquato di Castell’Arquato contro Elachem Vigevano 1955, i Bees hanno incassato un 74-102 maturato soprattutto in una seconda parte di secondo quarto davvero negativa per inerzia e punteggio: quel parziale di 9-23 ha spaccato la partita e consegnato agli ospiti il controllo totale dell’incontro, soprattutto dopo un ottimo inizio di secondo quarto che aveva scavato un break positivo per capitan Bottioni e compagni, capaci di agganciarsi per qualche minuto a punteggio pari.

Vigevano, poi, ha completato l’opera con percentuali irreali dall’arco, chiudendo con un 56% da tre che non ha lasciato spazio a rimonte o speranze. In una serata complicata, però, Fiorenzuola ha comunque trovato segnali incoraggianti: i 23 punti di De Zardo, sempre combattivo, e la prova di Biorac, autore di 13 punti e 9 rimbalzi, confermano una crescita costante da parte del lungo classe 2004.

Gli avversari

Reazione che servirà immediatamente, perché al PalArquato arriva una Desio che si presenta con ben altro morale e con un precedente che, dalle parti di Fiorenzuola, nessuno ha dimenticato. Aurora Desio è infatti stata la squadra capace di eliminare i Bees nei playout della scorsa stagione, e arriva in Emilia con l’entusiasmo del successo ottenuto nell’ultimo weekend: 91-76 interno contro la Bakery Piacenza, in una gara interpretata con energia e qualità. A guidare la Rimadesio c’è stato un Stefano Conte da 20 punti, preciso e continuo (4/5 da due, 4/10 da tre), affiancato dalla concretezza di Munari (17 punti) e dalla sostanza di Tarallo, dominante vicino a canestro con un 7/8 dal pitturato. Conte, play-guardia classe 2005 ex Ruvo di Puglia, è anche il miglior realizzatore stagionale della squadra di coach Quilici, con 14,3 punti di media: un dato che racconta quanto passi spesso dalle sue mani il ritmo e l’efficacia offensiva dei brianzoli.

Le parole di Coach Del Re

“Contro Vigevano abbiamo subito un parziale nel secondo quarto che ha chiuso la gara all’intervallo, con un infortunio come quello di Cecchinato che si è aggiunto nella nostra infermeria. Dovevamo e potevamo fare meglio, in settimana stiamo facendo la conta di quanti giocatori avremo a disposizione nella gara contro Desio, ma una cosa deve essere chiara, ossia che l’atteggiamento dovrà essere totalmente differente domenica.”

Parole nette, che disegnano una sfida in cui sarà fondamentale l’approccio: energia, attenzione, capacità di reggere l’urto e di restare in partita nei momenti in cui l’inerzia prova a scappare via.

Nell’intervallo della partita verrà presentata al pubblico la squadra di Serie B Femminile FBK Fiore Basket Valdarda, impegnata nel Campionato di Serie B Regionale Emilia Romagna 2025/2026 ed al momento al quarto posto in classifica a quota 12 punti.

Domenica sera, insomma, non sarà solo una partita: sarà un test di carattere. E il PalArquato è pronto a fare la sua parte.

