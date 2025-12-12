Corruzione e traffico di influenze, disposta l’archiviazione per il ministro Tommaso Foti dopo l’inchiesta del 2022

È stata archiviata l’inchiesta per corruzione e traffico di influenze che vedeva coinvolto il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti. Il provvedimento di archiviazione è stato depositato dal giudice per le indagini preliminari (Gip) il 19 novembre 2025, a distanza di 21 mesi dalla richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica di Piacenza.

La Procura aveva formalmente chiesto l’archiviazione del procedimento il 19 febbraio 2024, ritenendo insussistenti gli elementi necessari per sostenere l’accusa in giudizio. Come precisato dal presidente del tribunale di Piacenza, Stefano Brusati, nel periodo successivo non risultano pervenute richieste formali di aggiornamento o sollecitazioni sullo stato del procedimento, che ha quindi seguito il suo iter ordinario fino alla decisione finale del Gip.

L’indagine era stata avviata nel 2022 e riguardava una serie di appalti pubblici in provincia di Piacenza.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy