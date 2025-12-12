Corruzione e traffico di influenze, disposta l’archiviazione per il ministro Tommaso Foti dopo l’inchiesta del 2022

È stata archiviata l’inchiesta per corruzione e traffico di influenze che vedeva coinvolto il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti. Il provvedimento di archiviazione è stato depositato dal giudice per le indagini preliminari (Gip) il 19 novembre 2025, a distanza di 21 mesi dalla richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica di Piacenza.
La Procura aveva formalmente chiesto l’archiviazione del procedimento il 19 febbraio 2024, ritenendo insussistenti gli elementi necessari per sostenere l’accusa in giudizio. Come precisato dal presidente del tribunale di Piacenza, Stefano Brusati, nel periodo successivo non risultano pervenute richieste formali di aggiornamento o sollecitazioni sullo stato del procedimento, che ha quindi seguito il suo iter ordinario fino alla decisione finale del Gip.
L’indagine era stata avviata nel 2022 e riguardava una serie di appalti pubblici in provincia di Piacenza.