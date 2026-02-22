Serie B – Omegna ha la meglio su Bakery Piacenza 100-71

A Bakery Piacenza non riesce il colpo fuori casa sul campo di Paffoni Fulgor Omegna. Al PalaCipir di Gravellona Toce, sconfitta 100-71 per i biancorossi, al terzo Ko in una settimana dopo quelli contro UCC Assigeco e Rimadesio Desio al PalaBakery. In doppia cifra Giannone (18 punti), Dore (16), Ricci (12) e Bocconcelli (10). Domenica 1 marzo alle ore 12, ritorno in casa per la sfida contro Moncada Energy Agrigento.
La cronaca della gara
Piacenza si trova a rincorrere dopo pochi minuti, anche grazie alla ritrovata vena realizzativa di Omegna dall’arco. Abba da sotto e un paio di triple di Doretengono i biancorossi a portata sul 17-11. La tripla di Trapani, che poi realizza anche due liberi, permette ali padroni di casa di allungare oltre i 10 punti di vantaggio, il break di Giannone (5 punti) vale il 33-22 a fine primo quarto.
A inizio secondo quarto, Korlatovic e Ricci provano a fermare il gran momento Omegna trascinata da Sacchettini, Balanzoni (26 punti a fine gara) e Casoni fanno la differenza per il +13 sul 40-27. Dore dalla lunetta risponde a Voltolini, poi ancora Giannone sfida un Trapani infuocato che prova a far scappare i piemontesi. Il -20 è scongiurato dalla tripla di Bocconcelli, 58-41 all’intervallo lungo.
Un Giannone in formato extra large prova a colmare tutte le difficoltà Bakery segnando tanto anche nel terzo quarto, però la risposta collettiva di Omegna (Balanzoni su tutti) rende quasi impossibile ai piacentini il rientro nella sfida. I liberi di Korlatovic per il -14 (71-57) sembrano riaprire qualche speranza, ma sono le bombe di Casoni a rimettere la squadra di casa avanti 80-60 dopo 30’.
Divario che resta costante anche a inizio quarto quarto, con Bocconcelli che raggiunge la doppia cifra e poi la bella tripla dall’angolo di Scardoni (87-68). La girandola di cambi finale, con ingresso di giovani da entrambe le parti, porta al risultato di 100-71.
Prossimo impegno biancorosso domenica 1 marzo alle ore 12, al PalaBakery, contro Moncada Energy Agrigento.
Paffoni Fulgor Omegna-Bakery Piacenza 100-71
(33-22, 58-41, 80-60)
Paffoni Fulgor Omegna: Voltolini 16, Trapani 9, Piccirilli 15, Balanzoni 26, Casoni 7, Caramelli 3, Antelli 10, Dimeco N.e, Babingila, Sacchettini 10, Baldini 4, Angelori. All. Eliantonio
Bakery Piacenza: Giannone 18, Morvillo, Ricci 12, Dore 16, Abba 4, Bocconcelli 10, Korlatovic 8, Salvaderi, Borriello N.e, Banella, Scardoni 3. All. Salvemini