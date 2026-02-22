Serie B – Omegna ha la meglio su Bakery Piacenza 100-71

A Bakery Piacenza non riesce il colpo fuori casa sul campo di Paffoni Fulgor Omegna. Al PalaCipir di Gravellona Toce, sconfitta 100-71 per i biancorossi, al terzo Ko in una settimana dopo quelli contro UCC Assigeco e Rimadesio Desio al PalaBakery. In doppia cifra Giannone (18 punti), Dore (16), Ricci (12) e Bocconcelli (10). Domenica 1 marzo alle ore 12, ritorno in casa per la sfida contro Moncada Energy Agrigento.

La cronaca della gara

Piacenza si trova a rincorrere dopo pochi minuti, anche grazie alla ritrovata vena realizzativa di Omegna dall’arco. Abba da sotto e un paio di triple di Doretengono i biancorossi a portata sul 17-11. La tripla di Trapani, che poi realizza anche due liberi, permette ali padroni di casa di allungare oltre i 10 punti di vantaggio, il break di Giannone (5 punti) vale il 33-22 a fine primo quarto.

A inizio secondo quarto, Korlatovic e Ricci provano a fermare il gran momento Omegna trascinata da Sacchettini, Balanzoni (26 punti a fine gara) e Casoni fanno la differenza per il +13 sul 40-27. Dore dalla lunetta risponde a Voltolini, poi ancora Giannone sfida un Trapani infuocato che prova a far scappare i piemontesi. Il -20 è scongiurato dalla tripla di Bocconcelli, 58-41 all’intervallo lungo.

Un Giannone in formato extra large prova a colmare tutte le difficoltà Bakery segnando tanto anche nel terzo quarto, però la risposta collettiva di Omegna (Balanzoni su tutti) rende quasi impossibile ai piacentini il rientro nella sfida. I liberi di Korlatovic per il -14 (71-57) sembrano riaprire qualche speranza, ma sono le bombe di Casoni a rimettere la squadra di casa avanti 80-60 dopo 30’.

Divario che resta costante anche a inizio quarto quarto, con Bocconcelli che raggiunge la doppia cifra e poi la bella tripla dall’angolo di Scardoni (87-68). La girandola di cambi finale, con ingresso di giovani da entrambe le parti, porta al risultato di 100-71.

Prossimo impegno biancorosso domenica 1 marzo alle ore 12, al PalaBakery, contro Moncada Energy Agrigento.

Paffoni Fulgor Omegna-Bakery Piacenza 100-71

(33-22, 58-41, 80-60)

Paffoni Fulgor Omegna: Voltolini 16, Trapani 9, Piccirilli 15, Balanzoni 26, Casoni 7, Caramelli 3, Antelli 10, Dimeco N.e, Babingila, Sacchettini 10, Baldini 4, Angelori. All. Eliantonio

Bakery Piacenza: Giannone 18, Morvillo, Ricci 12, Dore 16, Abba 4, Bocconcelli 10, Korlatovic 8, Salvaderi, Borriello N.e, Banella, Scardoni 3. All. Salvemini

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy