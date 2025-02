Serie B – La Bakery Piacenza alza bandiera bianca: vince la Virtus Imola 68-92

Ventisettesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2024/2025, la Bakery Piacenza ospita la Virtus Imola in una gara che parte subito a mille con le due squadre che colpiscono a vicenda.

La cronaca

Il primo quarto è infatti ad alto punteggio. Se la Virtus fa valere il maggiore atletismo in area, Zoccoletti non vuole essere da meno, e dopo la tripla di Lanzi inchioda al ferro. la bomba di Chiti vale il vantaggio sul 10-9, ma pian piano gli ospiti comunque scavano il solco e quando toccano la prima doppia cifra di vantaggio (11-21) coach Salvemini opta per il timeout. Sono tanti anche i demeriti dei biancorossi, che perdono 5 palloni in maniera superficiale oltre a concedere spazio ai tiratori avversari che centrano sei triple. La Virtus si spinge sino al 15-29, poi la bomba di capitan Perin, al rientro dopo due mesi di assenza, e i viaggi in lunetta permettono di assottigliare lo svantaggio al primo pit stop.

Taddeo inaugura il secondo periodo con una magia, ma è sempre Imola a punire dall’arco la difesa casalinga. La Bakery dopo 2’ chiama già il secondo timeout, con l’intento di prendere le misure. Raggiunto il 25-40, è di nuovo Taddeo a muovere il tabellone biancorosso, seguito a ruota dal contropiede di Perin. La gara però va a folate, e la Virtus tocca anche le 16 lunghezze di vantaggio. La tripla dall’angolo di Lanzi dà il là al parziale Piacenza, che con i liberi di Blair e i punti di Morvilli che dimezzano lo scarto (38-46) e costringono la panchina avversaria alla sospensione. Emorragia prolungata per la Virtus, con i viaggi in lunetta di Klanskis e Lanzi che fissano il parziale sul 42-46.

Secondo tempo

Alla ripresa della contesa, Piacenza prova subito a viaggiare con le marce alte. Taddeo crea per i compagni, servendo prima il taglio di Zoccoletti e poi Lanzi dall’arco, che poco dopo colpisce di nuovo dai 6,75 per il 50-55. Imola però non crolla, gioca con calma e sfrutta ancora le perse biancorosse per tornare avanti di 13 punti. È il piazzato di Naoni ad interrompere la striscia avversaria, anche se il tassametro della Virtus inesorabilmente corre rispetto a quello della Bakery, che all’ultimo riposo si ritrova ad inseguire con ben 16 lunghezze di distacco.

Distacco che all’inizio del quarto periodo tocca addirittura il 54-74. Lanzi in penetrazione e Perin dalla distanza cercano di suonare la carica, mentre Taddeo scippa il pallone e in contropiede realizza il -13 a 7’ dalla fine, con Imola che subito chiama timeout. La scelta premia, perché l’inerzia biancorossa scema e la Virtus ritorna a condurre sul 61-79 in breve tempo. La forbice continua ad allargarsi e a quattro giri di lancette dal termine sono 23 i punti a separare le due squadre, con Perin che nel frattempo ha rimediato prima un tecnico e poi l’espulsione. Taddeo segna da tre ma poi commette il quinto fallo, e sa tanto di resa per Piacenza. Nel finale, esordio per i giovanissimi Ludovico Trevisan e Stefano Ratti.

Bakery Piacenza-Virtus Imola 68-92

Parziali: 23-31, 42-48, 54-70.

Bakery Piacenza: Naoni 6, Klanskis 3, Perin 8, Ratti, Morvillo 3, Longo, Zoccoletti 8, Trevisan, Blair 7, Chiti 5, Lanzi 16, Taddeo 12. All. Salvemini.

Imola: Masciarelli 37, Zangheri 7, Fiusco 11, Morina 16, Vaulet ne, Vannini, Santandrea, Anaekwe 4, Kadjividi 6, Pinza 5, Ambrosin 2, Ricci 4. All. Galetti.