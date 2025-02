Serie A2 – Un’incerottata Assigeco non può nulla a Cantù: 87-68 il finale al Pala Fit Line

Termina con una sconfitta la ventisettesima giornata di campionato per l’UCC Assigeco Piacenza, che cade sul parquet del Pala Fit Line di Desio al cospetto di una Cantù più profonda e abile nel ribaltare un inizio di partita che era stato in favore dei biancorossoblu.

Senza Querci e Bartoli, e con Filoni uscito e non più rientrato a causa di un trauma al ginocchio sinistro subito nel secondo quarto, i ragazzi di coach Manzo provano in tutti i modi a mettere in difficoltà i padroni di casa, bravi però a punire qualsiasi disattenzione piacentina. Non bastano ai Lupi i 15 punti di Serpilli e i 14 punti a testa di Gilmore e Marks, attesi adesso da un’altra trasferta impegnativa, domenica prossima in casa della capolista Udine.

Le parole di coach Manzo

“È stata una partita molto fisica contro una Cantù che, come sapevamo, era davvero volenterosa di vincere. Ci hanno aggredito dopo un inizio molto buono, sapevamo che non dovevamo far entrare in ritmo i loro migliori giocatori e invece l’abbiamo fatto lasciandogli molti tiri aperti. Sicuramente il fatto di essere senza Bartoli, Querci, e dalla metà del secondo quarto Filoni ha pesato, e abbiamo fatto fatica dal punto di vista fisico. Dobbiamo recuperare le energie e pensare alla prossima partita”.

Acqua San Bernardo Cantù – UCC Assigeco Piacenza 87-68

(25-21; 22-16; 19-15; 21-16)

Acqua San Bernardo Cantù: Fabio Valentini 10 (1/2, 2/4), Tyrus McGee 18 (3/4, 3/8), Matteo Piccoli 3 (0/1, 1/3), Grant Basile 9 (3/6, 1/2), Dustin Hogue 13 (6/6 da due); Riccardo Moraschini 13 (4/6, 1/5), Jonas Riismaa 0 (0/2 da tre), Filippo Baldi Rossi 10 (2/4, 2/3), Leonardo Okeke 7 (3/5 da due), Andrea Beltrami 2 (1/1 da due), Matteo Viganò 2 (1/1 da due). Ne: Luca Possamai. Allenatore: Nicola Brienza (assistenti: Michele Carrea, Mattia Costacurta).

UCC Assigeco Piacenza: Federico Bonacini 4 (2/4, 0/1), Derrick Marks 14 (5/10, 1/5), Niccolò Filoni 0 (0/2 da tre), Michele Serpilli 15 (3/5, 3/7), Michael Gilmore 14 (5/7, 0/2); Nemanja Gajic 5 (0/1, 1/2), Omer Suljanovic 6 (0/4, 2/3), Ursulo D’Almeida 7 (3/7 da due), Gianmarco Fiorillo 3 (1/1 da tre). Ne: Lorenzo Querci, Luca Ciocca. Allenatore: Humberto Manzo (assistente: Luca Ogliari).