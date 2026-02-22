Salute e benessere nel tempo, il 23 febbraio al PalabancaEventi presentazione del ciclo di conferenze

“Salute e benessere nel tempo” è il tema di un ciclo di conferenze organizzate dalla “Scuola d’Arme Gens Innominabilis” di Castell’Arquato (un gruppo di persone unite dalla passione per la scherma storica medievale) con il sostegno della Banca di Piacenza. Il progetto sarà presentato lunedì 23 febbraio, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini da Graziano Tonelli, Ilaria Bertinelli (che parlerà di cibo, benessere, prevenzione e sostenibilità, una storia che riguarda tutti) e Andrea Solari (che tratterà di salute, cura e benessere nel tempo).

Ingresso libero con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).

IL CICLO DI INCONTRI. Qui di seguito il calendario delle conferenze.

Sabato 14 marzo, ore 10.30, al Teatro Duse di Cortemaggiore: relatori Lara Comis (“Acqua e salute. L’esperienza termale a Veleia Romana”) e Andrea Solari (“L’utilizzo delle erbe officinali per ritrovare le radici del sapere antico”).

Sabato 11 aprile, ore 17.30, all’Abbazia di Castione Marchesi (Parma): relatori Massimo Galli (“Ospitalità e assistenza sulle vie del pellegrinaggio nell’area padana”) e Sergio Gatti (“Dall’arte dei lardaroli alle proprietà del prosciutto per una sana alimentazione”).

Venerdì 22 maggio, ore 17.30, al Magazzino 61 di Collecchio (Parma): relatori Graziano Tonelli (“Appunti di storia della medicina e del termalismo nel Ducato di Parma e Piacenza”) e Ilaria Bertinelli (“La dieta sostenibile per la salute dell’individuo e per l’ambiente”).

Domenica 21 giugno, ore 18, al Castello di Luzzano, Rovescala (Pavia): relatori Fabio Romanoni (“Una frontiera armata, la guerra tra Pavia e Piacenza nel Medioevo comunale: aspetti militari e assistenziali”) e Gloria Bolzoni (“Il vino nell’antichità, tra archeologia e antropologia”); conclude Giovannella Fugazza, proprietaria del Castello di Luzzano e dell’azienda vinicola.

Venerdì 11 settembre, ore 17.30, al Palazzo del Podestà di Castell’Arquato: relatori Valeria Poli (“Gestione e amministrazione delle acque nel Piacentino”), Gianmarco Rastelli (“Acque termali salsobromoiodiche e acque termali sulfuree: caratteristiche e indicazioni”), Samantha Torri (“I mulini medievali in Valdarda: storia e presente”); conclusioni: Luigi Bisi, presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza, Alfredo Alessandrini, presidente delle Terme di Salsomaggiore.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy