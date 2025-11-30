Serie B – Tonfo casalingo dell’Assigeco: al PalaBanca passa Orzinuovi

La sfida interna contro Orzinuovi si conclude con una sconfitta per l’Assigeco Piacenza, dopo una partita giocata all’inseguimento della formazione ospite per quasi tutti i quaranta minuti. Tanto nervosismo tra le fila di Piacenza (Poggi, Calbini e Ferraro espulsi per falli), e il brutto primo quarto si rivela fatale mentre Oxilia e Cacace respingono ogni tentativo di rimonta biancorossoblu. Il PalaBanca può comunque applaudire l’esordio di Simon Anaekwe – quest’oggi artefice di una prestazione da 6 punti – e ora sarà importante recuperare le energie mentali in vista della trasferta di Lumezzane di domenica prossima.

Le parole del coach

“La partita è stata complicata dall’inizio, nel momento in cui dovevamo reagire di squadra ci siamo lasciati prendere dall’arbitraggio, ci siamo innervositi e non abbiamo dato ritmo al nostro gioco. Ci siamo isolati, abbiamo palleggiato molto, abbiamo mosso meno la palla rispetto alle scorse partite e questo ci ha portato alla sconfitta. Nulla da togliere a Orzinuovi, hanno giocato una buona partita. Noi dobbiamo riuscire a rimanere in partita anche quando ci sono difficoltà esterne, questo è fondamentale in questo campionato”

UCC Assigeco Piacenza – Logiman Orzinuovi 81 – 88

(14-28; 26-18; 22-22; 19-20)

UCC Assigeco Piacenza: Lorenzo Calbini 21 (5/7, 3/4), Andrea Mazzucchelli 17 (5/8, 2/6), Giovanni Poggi 6 (0/3, 1/2), Massimiliano Ferraro 0 (0/1, 0/2), Dalton Pepper 14 (4/8, 1/4), Leonardo Valesin 7 (1/2, 0/3), Simon Anaekwe 6 (2/4, 0/0), Martino Criconia 7 (2/2, 1/4), Joaquin Sarmiento 0 (0/0, 0/0), Kuot Yak Deng Kuot NE, Gabriele Cattivelli NE, Pietro Reginelli NE, Gianmarco Fiorillo NE. Allenatore: Simone Lottici (assistenti: Roberto Villani, Luca Ogliari)

Logiman Orzinuovi: Niccolò Venturioli 10 (0/1, 3/5), Lucas Jesus Chaves 12 (2/5, 1/2), Marco Giacomini 14 (1/3, 3/6), Francesco Gnecchi 2 (0/0, 0/0), Tommaso Oxilia 19 (8/14, 0/0), Edoardo Caversazio 13 (4/6, 1/3), Davide Zilli 0 (0/0, 0/0), Alberto Cacace 16 (4/4, 1/2), Alberto Stefani 2 (1/2, 0/0), Giulio Giannozzi, NE Riccardo Barbuto, NE. Allenatore: Andrea Gabrielli (assistenti: Matteo Mattioli, Francesco Olivieri)

