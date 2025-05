Serie B – Ultima chiamata: al via la sfida salvezza tra Aurora Desio e Fiorenzuola Bees

Si alza il sipario sulla Gara 1 della seconda serie playout della Serie B Nazionale Old Wild West, sfida che mette in palio la permanenza nella categoria e che decreterà, al termine di una serie al meglio delle cinque partite, l’ultima squadra retrocessa in Serie B Interregionale.

Protagoniste saranno Aurora Desio e Fiorenzuola Bees, pronte a darsi battaglia a partire da domenica 25 maggio alle ore 18.00 al PalaFitLine di Desio (MB).

Entrambe le formazioni arrivano a questo delicatissimo confronto reduci da serie playoff ampiamente combattute ma concluse con una sconfitta: Desio ha visto svanire ogni speranza mercoledì scorso contro Rieti, in una partita al cardiopalma decisa solo all’overtime per 84-85. Un finale fatale per la squadra di coach Gallazzi, nonostante un incredibile buzzer beater di Cipolla al termine del 4° quarto e una sontuosa prestazione da 32 punti di Perez, guardia italo-dominicana classe 1997, autentico trascinatore dell’Aurora.

Dall’altra parte, Fiorenzuola ha avuto qualche giorno in più per rifiatare, dopo essere uscita sconfitta lo scorso venerdì al PalArquato contro Latina. I Bees si presentano all’appuntamento con alcune pesanti assenze – su tutte quelle di Guaccio e Giulietti, ancora fermi ai box – ma con la voglia di voltare pagina e affrontare con coraggio una nuova serie.

Coach Dalmonte e il suo staff si affidano alla leadership in campo di Sabic e Galassi, coppia di guardie gialloblu che ha garantito continuità realizzativa per tutta la stagione, entrambe sopra la doppia cifra di media.

Si preannuncia quindi una serie intensa, dal forte significato sportivo ed emotivo, dove ogni possesso potrebbe fare la differenza. Il primo appuntamento è fissato per domenica, in un PalaFitLine che si prevede infuocato: in palio c’è molto più di una semplice vittoria, c’è un’intera stagione da salvare.

Coach Dalmonte

‘’Contro Latina abbiamo perso una serie anche per merito dei nostri avversari. Abbiamo ora chiuso il libro del primo turno, e siamo totalmente concentrati in vista della sfida contro Desio.

Dobbiamo arrivare a questa serie positivi: secondo me, nonostante gli errori commessi contro Latina, stiamo tenendo botta e facendo partite vere, anche in Gara 3 abbiamo sbagliato 3-4 tiri aperti che potevano darci un’altra inerzia.

Sappiamo di dover dare tutto, sentiamo la responsabilità verso noi stessi per il nostro lavoro ma anche verso il pubblico che ci sta dimostrando di essere attaccatissimo alla maglia ed alla squadra. Tutti insieme, con questa visione comune, possiamo cercare davvero di ottenere questa salvezza che stiamo rincorrendo ormai da tanti mesi.”