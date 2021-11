Serie B2, la Pallavolo Sangiorgio cede in casa contro il San Damaso

Seconda sconfitta stagionale (seconda tra le mura amiche) per la Pallavolo Sangiorgio che perde in tre set la sfida contro la Tieffe Service San Damaso.

Nel primo e secondo set la squadra di coach Matteo Capra ha condotto il gioco ma ha accusato un black out nel finale, nel secondo set non è riuscita a chiudere quattro palle set. In doppia cifra Tonini e Hodzic con 12 e 10 palloni messi a terra, per San Damaso da registrare i 20 di Baldoni.

La cronaca

La Pallavolo Sangiorio parte con Salimbeni-Hodzic, Tonini-Marc, D’Adamo-Zoppi e Tacchini libero. Nel primo set la partenza è fulminante: Un ace di Hodzic regala il 9-5 e Zoppi in fast il 12-8, San Damaso accorcia (12-11) ma un ace di Tonini regala il 15-13. La squadra di casa conduce nel punteggio sino al 21-18 poi si spegne l’interruttore della luce. San Damaso infila un break di zero a cinque (21-23), la Sangio, sostenuta dal tifo delle giovanili presenti, impatta 23-23 ma scivola nel finale (23-25).

Nel secondo parziale è la squadra di casa a fare da ‘lepre’. D’Adamo, Tonini e Zoppi tengono il divario a due punti, Hodizc sigla il 22-18 e Tonini il 24-20. Come nel primo set la Sangiorgio si spegne d’improvviso, il San Damaso annulla quattro palle set e si porta in vantaggio. Zoppi riporta il punteggio in parità (25-25) ma le modenesi chiudono.

Il terzo parziale va a ruota del secondo per la Pallavolo Sangiorgio. Le ospiti prendono un vantaggio consistente, 9-15, e chiudono l’incontro a proprio favore.

Pallavolo Sangiorgio-Tieffe Service San Damaso 0-3

(23-25, 25-27, 19-25)

Pallavolo Sangiorgio: Tacchini (L), Errico, Perini 1, Gilioli 1, Molinari 1, Galelli, Salimbeni 2 , Tonini 12, Viaroli (L), Zoppi 8, Hodzic 10, Marc 3, D’Adamo 4. All. Capra.

Tieffe Service San Damaso: Tinti, Venturelli 5, Credi 6, Bobbera, Iulli, Tesini 1, Bellei 1, Baldoni 20. Pecorari 11, Arletti 4, Montorsi (L), Raineri, Borelli (L). All. Oba