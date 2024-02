Sex toys in una lezione dell’Università di Parma, Tagliaferri: “Pseudo dibattito contro la sudditanza della supposta società patriarcale” – AUDIO

Prosegue la discussione sulla giornata di studio proposta dall’Università di Parma “Piacere di conoscerti! Il piacere è tutto mio” dove si è parlato di masturbazione. All’iniziativa sono stati coinvolti gli studenti del secondo anno del corso di Comunicazione e media contemporanei per le industrie creative. Sul tema è intervenuto anche il consigliere regionale piacentino di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri.

In un primo momento, pensavo fosse uno scherzo o una notizia falsa. E invece mi hanno segnalato che durante la lezione il Ceo di un noto brand che produce sex toys ha mostrato alcune slide con sex toys. Trovo scandaloso che l’ateneo si faccia promotore di questi eventi proiettando sullo schermo vibratori che confondono la conoscenza individuale intima della persona. Io non sono affatto bigotto, ma a mio avviso è stato uno pseudo contro dibattito per dire no, alla sudditanza della supposta società patriarcale. Per poi attuare una mercificazione ancora superiore facendo sponsorizzare il tutto da una ditta di sex toys.

Non è il modo giusto per parlare di sessualità?

Trovo la cosa anche un po’ squallida. Pensavo fosse una provocazione, poi quando penso agli studenti e alle loro famiglie dico… spero possa ragionare bene in futuro dell’attività formativa proposta dall’Università stessa. Nessuno vuole negare i problemi della difficile parità tra i sessi, nessuno nega la drammaticità del fenomeno della violenza sulle donne, ma tutto ciò non aggiunge nulla per la soluzione di un problema che deve trovare una soluzione nella nostra città.

