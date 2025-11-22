Spaccio a domicilio in città e provincia, raggiungeva i clienti a casa e consegnava la droga: bloccato e arrestato – FOTO

Dopo diversi giorni di pedinamenti a distanza ed un lungo appostamento, la Polizia di Stato di Piacenza ha arrestato un altro spacciatore, individuato grazie alla certosina attività di controllo del territorio svolta sia con equipaggi in uniforme che in borghese.

Al culmine dell’indagine, la Squadra Mobile ha infatti tratto in arresto in via Pallastrelli un cittadino albanese per detenzione e spaccio di cocaina, in quanto lo stesso aveva avviato una lucrosa attività di spaccio a domicilio a Piacenza e nei Comuni limitrofi di Gossolengo e Podenzano.

Lo spacciatore, a bordo di una Fiat Panda presa a noleggio, raggiungeva gli acquirenti di sostanza stupefacente che avevano richiesto della cocaina, portandogliela direttamente a destinazione.

La droga era occultata all’interno di diverse scatolette di metallo porta mentine, divise per peso, al fine di poter “servire” rapidamente il cliente.

Dopo un’attenta attività di osservazione, i poliziotti sono intervenuti nella mattinata di sabato dopo aver assistito ad una cessione di sostanza, fermando sia un cittadino italiano che aveva acquistato due dosi di cocaina, che lo spacciatore albanese.

Lo spacciatore è stato perquisito, gli agenti lo hanno trovato in possesso di quasi 26 grammi di cocaina, già divisa in altre 43 dosi, nonché di denaro in banconote di vario taglio.

Il soggetto, un cittadino albanese classe 2003, senza fissa dimora, regolare sul territorio e privo di precedenti, veniva tratto in arresto per spaccio di stupefacenti.

L’acquirente veniva invece sanzionato per l’uso personale di sostanze stupefacenti e, visto che era stato trovato alla guida della propria auto ed in possesso della droga, la sua patente veniva ritirata.

A seguito della direttissima, il Giudice ha convalidato l’arresto.

Messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, è stato espulso dal territorio nazionale ed accompagnato alla Frontiera di Malpensa.

