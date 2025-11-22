Alcol cinque volte oltre il limite, 23enne fermato dai carabinieri: denuncia e patente ritirata

Il conducente, trovato con un tasso alcolemico ben oltre il limite, è stato denunciato e il veicolo affidato al padre dai carabinieri del Radiomobile di Piacenza.

Nella notte del 21 novembre 2025, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Piacenza hanno effettuato un controllo alla circolazione stradale, con la denuncia di un giovane automobilista per guida in stato di ebbrezza. L’intervento si è svolto intorno alle 2:30 del mattino, quando i militari, con una “gazzella” dei carabinieri, stavano perlustrando la zona di Corso Europa. In prossimità dell’incrocio con via Rigolli, i militari hanno notato una vettura che intersecava l’incrocio a velocità sostenuta.

Dopo un immediato controllo, il conducente, identificato in un giovane di 23 anni, residente a Ponte dell’Olio (PC), è apparso visibilmente alterato, con sintomi da recente assunzione di alcolici, tra cui alito fortemente vinoso, linguaggio sconnesso e occhi lucidi e arrossati. Sottoposto al test dell’etilometro, il giovane è risultato positivo con un tasso alcolemico di 2.54 g/L alla prima prova e 2.35 g/L alla seconda, valori ben superiori ai limiti di legge.

Per tali motivi, i militari del Radiomobile hanno proceduto al ritiro immediato della patente di guida e alla consegna della vettura al padre del trasgressore, fatto giungere sul posto. Il 23enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Piacenza  per violazione  dell’articolo 186 del  Codice  della  Strada : guida in stato di ebbrezza.

