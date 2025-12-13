Spaccio in via Ottolenghi, blitz della polizia: un arresto e droga sequestrata. Scoperta una cantina utilizzata come magazzino

Ennesimo intervento di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato, che attraverso le pattuglie della Squadra Mobile effettua interventi, nelle varie zone ove si ravvisino fenomeni illeciti.

L’indagine

Nella giornata di venerdì 12 dicembre, il personale della Squadra Mobile ha portato a termine la propria attività investigativa nella zona di via Ottolenghi, dove si era accentrata l’attenzione degli investigatori che avevano notato possibili spacciatori di sostanze stupefacenti.

Dopo un servizio di osservazione, gli operatori in borghese hanno assistito a una sospetta cessione di stupefacenti a una cittadina italiana. Autore della cessione un soggetto poi identificato per un cittadino albanese di 22 anni, irregolare sul territorio nazionale.

La droga sequestrata

Sottoposto a perquisizione, gli agenti lo hanno trovato in possesso di ben 27 dosi di cocaina, per un peso totale di circa 12 gr., nonché di 300 euro in banconote di piccolo taglio, chiaro provento di precedenti cessioni, rilevando altresì che poco prima aveva ceduto alla cittadina italiana una dose di cocaina.

La perquisizione si è estesa a una cantina a lui concessa ed in uso da un tossicodipendente italiano, rilevando che tale luogo serviva per lo stoccaggio delle dosi di cocaina, trovando materiale utile alla pesatura ed al confezionamento.

L’arresto

Sia la sostanza rinvenuta che tutto il materiale utilizzato per lo stoccaggio della stessa veniva sottoposto a sequestro, mentre il cittadino albanese veniva tratto in arresto per spaccio di sostanza stupefacente ed associato presso le celle di sicurezza della Questura di Piacenza in attesa della direttissima, mentre il cittadino italiano proprietario della cantina veniva denunciato in stato di libertà in concorso per spaccio di sostanza stupefacente.

Al termine del rito per direttissima, dopo la convalida veniva sottoposto alla misura cautelare del Divieto di Dimora nel Comune di Piacenza nonché concesso il nulla osta all’Espulsione, per cui veniva preso in carico dall’Ufficio Immigrazione per i provvedimenti di competenza.

