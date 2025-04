Stelle Sonanti, il 16 aprile esibizione al violino di Daniele Fanfoni e Davide Quaglia

La musica torna nei luoghi di cura con un nuovo concerto all’Ospedale di Piacenza, proseguendo il percorso emozionante di Stelle Sonanti – Musica nei luoghi di cura, il programma di concerti promosso dagli Amici della Lirica in collaborazione con l’Orchestra Dedicata, pensato per portare la bellezza della musica classica direttamente nel cuore dei reparti ospedalieri e degli spazi di cura della AUSL di Piacenza e provincia.

Martedì 16 aprile alle ore 16, nell’Atrio dell’Ospedale Grande – Nucleo Antico dell’Ospedale di Piacenza si trasformerà in un palcoscenico speciale grazie all’esibizione di Daniele Fanfoni e Davide Quaglia al violino. I due artist proporranno un programma raffinato con musiche di Masaz, Viotti e Paganini.

Un concerto pensato e dedicato in modo particolare ai degenti, ai loro familiari e a tutto il personale sanitario, per offrire un momento di sollievo, condivisione e bellezza in un contesto tanto delicato quanto importante.

Gli Amici della Lirica ringraziano la Direttrice Generale dell’AUSL di Piacenza, dott.ssa Paola Bardasi, per aver accolto con sensibilità e attenzione questa iniziativa. Un sentito ringraziamento va anche alla Fondazione di Piacenza e Vigevano, alla Banca di Piacenza e alla Fondazione Polli Stoppani per il loro fondamentale sostegno alle attività dell’associazione.