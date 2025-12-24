Subbuteo, Stefano Torre è il nuovo campione provinciale

Si è disputato la scorsa domenica 21 dicembre, a Gerre dei Caprioli, in provincia di Cremona, il Campionato Provinciale Piacentino di Subbuteo 2025, valido per il circuito del Subbuteo Tradizionale. Una giornata intensa e combattuta, segnata da grande equilibrio tecnico e agonistico, che ha visto la vittoria a sorpresa di Stefano Torre, al termine di un torneo ricco di episodi e spunti di discussione.

I campionati provinciali

I campionati provinciali piacentini si sono svolti a latere del prestigioso torneo Guerin Subbuteo di calcio tavolo, e sono stati organizzati dal club Stradivari di Cremona.

Il campionato si è svolto con la formula del girone all’italiana, che ha messo tutti i partecipanti nella condizione di affrontarsi direttamente, premiando continuità, solidità mentale e capacità di gestione dei momenti chiave. Al termine della fase regolare, due giocatori si sono trovati a pari punti in testa alla classifica: Stefano Torre e Gustavo Roccella, campione provinciale in carica e considerato alla vigilia il grande favorito del torneo.

Da regolamento, la parità ha reso necessario uno spareggio finale, vero e proprio atto conclusivo del torneo. La finale si è chiusa con il risultato di 1-0 a favore di Torre, al termine di un incontro teso, combattuto e dall’andamento per certi versi paradossale.

La finale

Più che di una vittoria netta di Torre, infatti, la cronaca potrebbe parlare di una sconfitta di Roccella. Durante la finale, Torre ha costruito scarso gioco offensivo, limitandosi a pochi tiri verso la porta avversaria, uno dei quali si è rivelato decisivo. Il gol della vittoria è arrivato in maniera quasi fortuita, a seguito di una carambola: il pallone, dopo aver colpito un difensore, si è impennato improvvisamente rendendo il tiro imparabile per il portiere avversario.

Roccella, al contrario, ha dominato gran parte dell’incontro, sottoponendo la porta di Torre a un vero e proprio assedio. Numerosi i tiri scagliati verso la porta, molti dei quali si sono infranti sui pali o sulla traversa, mentre altri sono stati neutralizzati da interventi prodigiosi del portiere di Torre. Proprio l’estremo difensore è stato unanimemente giudicato il migliore in campo al termine della finale, risultando decisivo nel mantenere inviolata la propria porta e impedendo a Roccella di trovare il gol del pareggio.

Uno scontro diretto

Già nella fase a gironi, lo scontro diretto tra Torre e Roccella aveva offerto un’anticipazione della tensione che avrebbe poi caratterizzato lo spareggio. L’incontro si era concluso sul 2-2, con Torre protagonista di una rimonta significativa dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio per 0-2. La seconda frazione di gioco era stata dominata da Torre, capace di ribaltare l’inerzia dell’incontro.

In quell’occasione, Torre aveva anche realizzato un terzo gol, annullato tra le polemiche. La rete, contestata da Roccella e considerata invece validissima da Torre, ha acceso un dibattito destinato probabilmente a protrarsi nel tempo, poiché quel pareggio aveva posto il giocatore bionico nella condizione di essere fortemente sfavorito.

Torre infatti non è un giocatore da spareggi, più per emotività che per altro, e non ha una grande tenuta alla distanza. Dover giocare un incontro in più, quindi, lo metteva in seria difficoltà.

Viceversa, le riconosciute qualità agonistiche di Roccella lo rendevano il favorito d’obbligo.

Come spesso però accade nel Subbuteo, non vince chi tira di più, ma chi sbaglia di meno. Sul panno verde di Gerre dei Caprioli, il titolo provinciale è stato deciso da un solo gol, sufficiente a scrivere il verdetto finale e a consegnare a Stefano Torre un successo tanto inatteso quanto emblematico e meritato.

Completavano il quadro del torneo Marco Belloni, classificatosi al terzo posto, e Massimo Farina, quarto, entrambi protagonisti di incontri intensi, combattuti e tecnicamente interessanti, che hanno contribuito a elevare il livello complessivo della manifestazione.

