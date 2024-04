Tennistavolo – Cortemaggiore, il 17enne Federico Vacca vince l’Open nazionale a Firenze

Continua il movimento positivo per il pongismo targato Tennistavolo Cortemaggiore: dopo i freschi successi nella serie A-1 paralimpica e i campionati italiani paralimpici in quel di Cadelbosco, anche nelle altre attività agonistiche il club ha piazzato un altro ottimo risultato. Grande protagonista il giovane Federico Vacca, 17 anni, che ha vinto il torneo nazionale riservato al ranking 5000, al quale hanno preso parte pongisti provenienti da circa dieci regioni.

Il cammino di Federico Vacca

Federico, seguito da Alexandr Sazonov, non è partito benissimo nei gironi di qualificazione, perdendo contro Oliver Valmena (Pistoia) ma superando comunque il turno battendo Franco Cecondi (Valdarno) e Marco Fais (Prato). Nel tabellone a eliminazione diretta, però, il giovane talento del Tennistavolo Cortemaggiore non ha sbagliato nulla ed è andato a podio vincendo contro Eliano Addamiano (Lucca), Enrico Giugnoli (Firenze) ed Emma Vishyvana (Firenze). In semifinale Vacca ha avuto la meglio su Edoardo Papetti solo alla “bella”.

In finale, nella sfida contro Matteo Mori, Federico è andato sotto per 2-0 per poi rimontare – seguendo i consigli di Sazonov – e infine vincere per 11 a 8, conquistando la medaglia d’oro. Un ottimo risultato per la società di Cortemaggiore, che evidenzia il lavoro fatto sul settore giovanile.