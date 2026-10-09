Tennistavolo – Cortemaggiore, sabato 11 ottobre scattano i campionati a squadre: occhi puntati sulla Serie B2

Sabato 11 ottobre, alle ore 16, presso il Palazzetto dello Sport di Cortemaggiore, prenderanno il via i campionati a squadre di tennistavolo. Si tratta della 38ª partecipazione consecutiva ai campionati a squadreper il club magiostrino, una lunga storia sportiva che testimonia la continuità e l’impegno della società e della sua dirigenza.

Saranno ben sei le squadre della Teco ai nastri di partenza: B2 e C1 nazionali, D1, D2 e due formazioni di D3, impegnate nei campionati regionali.

In campo scenderà una schiera di pongisti, uomini e donne, con un’età compresa tra gli 11 e gli 80 anni: un bellissimo esempio di sport capace di unire generazioni diverse.

Dopo le prestazioni sfortunate della scorsa stagione, condizionata da infortuni e da diversi problemi che hanno penalizzato alcune formazioni, la Teco si presenta al via con squadre interessanti e con tanta voglia di riscatto.

Gli occhi sono naturalmente puntati sulle due formazioni impegnate nei campionati nazionali, la B2 e la C1, che si preannunciano particolarmente stimolanti.

SERIE B2 NAZIONALE

TECO CATTINA – CADELBOSCO (RE)

La formazione può contare su Leonardo Milza, forte giocatore senior dotato di un efficace gioco in spin, sul giovane Lorenzo Armani, in cerca di conferme, e sull’espertissimo veterano Rocco Conciuro, chiamato a mettere la propria esperienza al servizio della squadra. Completa il gruppo Simone Dernini, ex prima categoria e fedelissimo baluardo dei colori magiostrini.

La prima giornata sarà subito da affrontare con la massima attenzione. Al Palazzetto arriverà infatti una delle formazioni favorite del girone, che schiera il forte ed esperto nigeriano Alfatay Adeyemo. Per la Teco si prospetta quindi un esordio impegnativo, che richiederà determinazione e concentrazione.

SERIE C1 NAZIONALE

TECO METE – VALLECAMONICA

La formazione sarà guidata da Sazonov, che ricoprirà il doppio ruolo di tecnico e giocatore. Al suo fianco ci saranno Pietro Calarco e Mohamed Elaazri, pronti a dare il proprio contributo alla squadra.

SERIE D1

TECO DEVOTI – AUDAX (RE)

I punti di riferimento della formazione saranno Francesco Colombi e Ntasha Riabchenko, con Anastasia Ashyrova da valorizzare e far crescere. A completare il gruppo ci sarà il senior Petru Ion, giocatore esperto che vorrà mettere la propria esperienza al servizio della squadra.

L’obiettivo è partire con il piede giusto e disputare un campionato da protagonisti.

SERIE D2

TECO COSTANTINI – POVIGLIO

Un bel terzetto di partenza composto da Federico Vacca, Lisa Ashyrova e Matteo Bragadini. A dare una mano ci sarà Andrea Bragadini, in attesa dell’ingresso in squadra del senior Nicolas Rossi, il cui contributo potrebbe rivelarsi molto importante nel corso della stagione.

SERIE D3: DUE SQUADRE AL VIA

GIRONE A – TECO – AUDAX

Una squadra che nasce da un progetto legato all’attività di propaganda e amatoriale, con l’obiettivo di dare spazio e continuità ai pongisti che si avvicinano al tennistavolo.

I punti di riferimento saranno Marco Armani e Luciano Grandi, affiancati da Simone Miserotti, ex giocatore di categoria 11, che rappresenterà un valore aggiunto per il gruppo. A completare la formazione ci saranno altri pongisti senior, pronti a mettersi in gioco.

GIRONE B – TECO – POVIGLIO

In questa formazione il tecnico Alessandro Ferrini vestirà anche i panni del giocatore, guidando una squadra composta interamente da giovanissimi.

Il gruppo sarà formato da Tommaso Bovolenta, appena 11 anni, Karol Ferrari, 15 anni, e Matteo Guariberto, 17 anni.

Una squadra che rappresenta al meglio il lavoro svolto dalla società sul settore giovanile e la volontà di investire sulle nuove generazioni, offrendo ai ragazzi l’opportunità di crescere attraverso l’esperienza del campionato.

Sei squadre, tante ambizioni e un unico grande obiettivo: rappresentare al meglio i colori della Teco e di Cortemaggiore, portando avanti una tradizione sportiva che si rinnova da 38 stagioni consecutive.