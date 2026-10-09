Fiamme nella cantina di un condominio, due persone intossicate e vigili del fuoco al lavoro

Incendio in un condominio di via Caduti sul Lavoro. Le fiamme sono divampate all’interno di una cantina, provocando una fuoriuscita di fumo che ha causato l’intossicazione di due persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

L’allarme è scattato intorno alle 6 quando, per cause ancora da chiarire, un incendio si è sviluppato all’interno di uno dei locali cantina del condominio.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo e di messa in sicurezza dell’area.

Il bilancio è di due persone rimaste intossicate dal fumo sprigionato dall’incendio. Entrambe sono state soccorse dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto.

Restano ancora da accertare le cause che hanno provocato le fiamme.