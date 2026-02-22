Tennistavolo – Cortemaggiore vince lo scontro diretto in B1: 5-3 contro l’Enjoi Collegno

Al Palazzetto dello Sport di Cortemaggiore era in palio una fetta importantissima di salvezza. Una sfida che valeva doppio nella zona calda del girone: in caso di sconfitta, i piacentini avrebbero rischiato seriamente l’addio alla categoria.

I piemontesi si presentavano favoriti, forti dell’innesto di Alberto Margarone, numero 19 del ranking nazionale. Ma la Teco ha ritrovato convinzione, grinta e motivazioni nel momento più delicato della stagione.

Assoluto protagonista di giornata Rocco Conciauro, vero leader trascinatore, autore di un fantastico tre su tre. Di altissimo livello il suo successo contro Margarone. Fondamentale anche il contributo di Sazonov che, nonostante un girone di ritorno complicato, conquista un punto pesantissimo contro Giaia e si riscatta con una prestazione di carattere.

Con questo successo la Teco si rilancia in un girone di altissimo livello tecnico, dove il Verzuolo Tonoli sembra ormai con un piede in Serie A. Per la salvezza, invece, tutto resta ancora apertissimo.

Risultato finale:

Teco Cattina Cortemaggiore – Enjoi Collegno 5-3

Classifica Serie B1

Verzuolo Tonoli – 22 Vigevano – 16 Cus Torino – 16 Aon Milano – 10 Villa Romanò – 8 Teco Cattina Cortemaggiore – 6 Enjoi Collegno – 6 Mondovì – 2

SERIE B2 MASCHILE – Tennistavolo Cortemaggiore sfiora l’impresa

Sconfitta di misura (3-5) contro l’A&G Marco Polo Brescia, una delle capoliste e vera corazzata del campionato, forte del cinese Wang, del bulgaro Genchev e di Moras (n.20 del ranking nazionale).

La Teco, priva di Dernini in campo (presente solo come tecnico), ha disputato un incontro straordinario. Milza è stato semplicemente stratosferico, superando Moras in un match che ha entusiasmato il pubblico. Il giovane Armani firma un capolavoro contro Genchev, mentre il baby Elaazri mostra sprazzi di grande qualità.

Contro ogni pronostico, Cortemaggiore si porta avanti 3-1, ma nel finale emerge l’esperienza degli avversari che ribaltano l’incontro.

Classifica Serie B2

A&G Marco Polo Brescia – 22 Poviglio – 22 Altavista Brescia – 14 Teco Mete Cortemaggiore – 10 Open House Brescia – 8 S. Michele R. – 8 Battistini Parma – 6 Cus Bergamo – 0

Altri risultati

Serie C1 Nazionale

Teco Cattina – Eurolamiere Modena 3-5

Serie D1 Regionale

Teco Costantini – Virtus Casalgrande 3-4

Serie D2 Regionale

Teco Devoti – Valnure Peretti Longhi 4-3

Un weekend intenso per Cortemaggiore: una vittoria fondamentale in B1, una prova di grande carattere in B2 e battaglie combattute in tutte le categorie. La stagione entra ora nella fase decisiva.

