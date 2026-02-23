Eventi a Piacenza fino a domenica 1 marzo 2026

In questo spazio è possibile consultare la serie di eventi fino a domenica 01 marzo 2026 a Piacenza e dintorni. Focus inoltre gli appuntamenti, le mostre e le rassegne teatrali del territorio.
Lunedì 23 febbraio
“Salute e benessere nel tempo” è il tema di un ciclo di conferenze presentato alle 18, al PalabancaEventi.
Evento speciale alle ore 20.30 al centro per le arti contemporanee della Fondazione di Piacenza e Vigevano.
BonTà & Gusto Divino alla Fiera di Cremona.
Martedì 24 febbraio
Lorenzo Maragoni, autore, performer e campione del mondo di poetry slam, va in scena al Teatro Filodrammatici di Piacenza alle ore 21 con “GRANDI NUMERI”, spettacolo di slam poetry, stand-up comedy e analisi dei dati personali.
Giovedì 26 febbraio
La conversazione “Storie, Notti e Visioni” con il giornalista e scrittore Paolo Baldini, è in programma alle ore 17.30 allo Spazio Rosso Tiziano.
Venerdì 27 febbraio
Terzo titolo della Stagione d’Opera 2025/2026 del Teatro Municipale di Piacenza, L’Italiana in Algeri di Gioachino Rossini va in scena venerdì 27 febbraio alle 20 (replica domenica 1 marzo alle 15.30).
Domenica 01 marzo
Terzo titolo della Stagione d’Opera 2025/2026 del Teatro Municipale di Piacenza, L’Italiana in Algeri di Gioachino Rossini va in scena alle 15.30.
Rassegne e mostre
La mostra “Per ringraziare un’amica” all’Associazione Galleria delle Visioni in via Cittadella 34 a Piacenza rimane aperta fino al 28 febbraio 2026.
“Matinées a Palazzo Farnese”, fino al 3 maggio a Palazzo Farnese la rassegna proposta dall’associazione Amici della Lirica.
“Rido Sogno e Volo”, rassegna di Clown e Teatro Circo Contemporaneo a Piacenza fino al 29 marzo 2026.
Celebrazioni per il quarto centenario di fondazione della Congregazione della Missione di San Vincenzo de’ Paoli fino a marzo 2026.