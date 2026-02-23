Eventi a Piacenza fino a domenica 1 marzo 2026

In questo spazio è possibile consultare la serie di eventi fino a domenica 01 marzo 2026 a Piacenza e dintorni. Focus inoltre gli appuntamenti, le mostre e le rassegne teatrali del territorio.

Lunedì 23 febbraio

“Salute e benessere nel tempo” è il tema di un ciclo di conferenze presentato alle 18, al PalabancaEventi.

Evento speciale alle ore 20.30 al centro per le arti contemporanee della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

BonTà & Gusto Divino alla Fiera di Cremona.

Martedì 24 febbraio

Lorenzo Maragoni, autore, performer e campione del mondo di poetry slam, va in scena al Teatro Filodrammatici di Piacenza alle ore 21 con “GRANDI NUMERI”, spettacolo di slam poetry, stand-up comedy e analisi dei dati personali.

Giovedì 26 febbraio

La conversazione “Storie, Notti e Visioni” con il giornalista e scrittore Paolo Baldini, è in programma alle ore 17.30 allo Spazio Rosso Tiziano.

Venerdì 27 febbraio

Terzo titolo della Stagione d’Opera 2025/2026 del Teatro Municipale di Piacenza, L’Italiana in Algeri di Gioachino Rossini va in scena venerdì 27 febbraio alle 20 (replica domenica 1 marzo alle 15.30).

Domenica 01 marzo

Terzo titolo della Stagione d’Opera 2025/2026 del Teatro Municipale di Piacenza, L’Italiana in Algeri di Gioachino Rossini va in scena alle 15.30.

Rassegne e mostre

La mostra “Per ringraziare un’amica” all’Associazione Galleria delle Visioni in via Cittadella 34 a Piacenza rimane aperta fino al 28 febbraio 2026.

“Matinées a Palazzo Farnese”, fino al 3 maggio a Palazzo Farnese la rassegna proposta dall’associazione Amici della Lirica.

“Rido Sogno e Volo”, rassegna di Clown e Teatro Circo Contemporaneo a Piacenza fino al 29 marzo 2026.

Celebrazioni per il quarto centenario di fondazione della Congregazione della Missione di San Vincenzo de’ Paoli fino a marzo 2026.

