Eventi a Piacenza fino a domenica 1 marzo 2026

23 Febbraio 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
Eventi a Piacenza fino a domenica 1 marzo 2026
blank

In questo spazio è possibile consultare la serie di eventi fino a domenica 01 marzo 2026 a Piacenza e dintorni. Focus inoltre gli appuntamenti, le mostre e le rassegne teatrali del territorio.

Lunedì 23 febbraio

Salute e benessere nel tempo” è il tema di un ciclo di conferenze presentato alle 18, al PalabancaEventi.

Evento speciale alle ore 20.30 al centro per le arti contemporanee della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

BonTà & Gusto Divino alla Fiera di Cremona.

Martedì 24 febbraio

Lorenzo Maragoni, autore, performer e campione del mondo di poetry slam, va in scena al Teatro Filodrammatici di Piacenza alle ore 21 con “GRANDI NUMERI”, spettacolo di slam poetry, stand-up comedy e analisi dei dati personali.

Giovedì 26 febbraio

La conversazione “Storie, Notti e Visioni” con il giornalista e scrittore Paolo Baldini, è in programma alle ore 17.30 allo Spazio Rosso Tiziano.

Venerdì 27 febbraio

Terzo titolo della Stagione d’Opera 2025/2026 del Teatro Municipale di Piacenza, LItaliana in Algeri di Gioachino Rossini va in scena venerdì 27 febbraio alle 20 (replica domenica 1 marzo alle 15.30).

Domenica 01 marzo

Terzo titolo della Stagione d’Opera 2025/2026 del Teatro Municipale di Piacenza, LItaliana in Algeri di Gioachino Rossini va in scena alle 15.30.

Rassegne e mostre

La mostra “Per ringraziare un’amica” all’Associazione Galleria delle Visioni in via Cittadella 34 a Piacenza rimane aperta fino al 28 febbraio 2026.

Matinées a Palazzo Farnese”, fino al 3 maggio a Palazzo Farnese la rassegna proposta dall’associazione Amici della Lirica.

 “Rido Sogno e Volo”, rassegna di Clown e Teatro Circo Contemporaneo a Piacenza fino al 29 marzo 2026.

Celebrazioni per il quarto centenario di fondazione della Congregazione della Missione di San Vincenzo de’ Paoli fino a marzo 2026.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover