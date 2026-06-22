Tutor, 70 giovani pronti a entrare nel mondo del lavoro: consegnate le qualifiche professionali

Una mattinata di festa, emozione e orgoglio ha accompagnato la consegna degli attestati di qualifica professionale a 70 studenti della scuola di formazione Tutor. Circondati dall’affetto di genitori, amici e docenti, i ragazzi hanno celebrato il raggiungimento di un importante traguardo al termine di un percorso di studio e formazione pratica promosso dalla Regione Emilia-Romagna nei settori dell’estetica, dell’acconciatura, dell’impiantistica elettrica, della meccanica e della termoidraulica.

Durante l’anno gli studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con il mondo delle professioni grazie ai periodi di stage svolti nelle aziende e nei saloni del territorio. Un’esperienza che per molti di loro si è già tradotta in concrete opportunità occupazionali e, in alcuni casi, in veri e propri contratti di lavoro.

«La soddisfazione è grande perché vediamo tanti ragazzi concludere un percorso che rappresenta un primo, significativo passo verso il loro futuro professionale – ha commentato Mirco Potami, direttore delle sedi di Piacenza e Fiorenzuola –. Continuiamo a progettare nuove proposte formative per rispondere alle richieste delle imprese del territorio e, parallelamente, sono già partite le attività estive dei Summer Camp».

Alla cerimonia ha preso parte anche il presidente di Tutor, Andrea Capellini, che ha rivolto un ringraziamento a tutto il personale dell’ente formativo. «Questo risultato è frutto di un lavoro di squadra che coinvolge docenti, formatori, coordinatori e collaboratori. Il merito principale, però, è dei nostri studenti, che con impegno e determinazione hanno raggiunto questo obiettivo. Alcuni stanno già lavorando, altri si apprestano a iniziare una nuova esperienza professionale: vedere i loro percorsi prendere forma è la gratificazione più bella».

Presente all’iniziativa anche l’assessore alle politiche giovanili del Comune di Piacenza, Francesco Brianzi. «La formazione professionale dei giovani è una leva strategica per il futuro della comunità e delle imprese – ha sottolineato Brianzi -. Cerimonie come questa dimostrano quanto sia importante investire in percorsi che valorizzano competenze, talenti e opportunità».

Alcuni studenti hanno concluso il proprio percorso con il massimo dei voti e la lode, mentre altri hanno scelto di proseguire gli studi attraverso ulteriori specializzazioni. Per molti di loro, però, il cammino nel mondo del lavoro è già cominciato.

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