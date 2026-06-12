“Una questione di cuore”, la pellicola con Progetto Vita premiata come Miglior Film FEDIC Club 2026

Un riconoscimento importante per un film che unisce qualità cinematografica, impegno civile e valorizzazione del territorio. Una questione di cuore, scritto e diretto da Alessandro Zonin e prodotto da Filmica Srl con Progetto Vita, il Comune di Castell’Arquato e il Cineclub “G. Cattivelli” di Piacenza, ha ricevuto il premio come Miglior Film FEDIC Club 2026, distinguendosi all’interno di una selezione particolarmente ampia, composta da opere provenienti da tutta Italia e anche dall’estero.

Il premio rappresenta un significativo attestato di valore per un progetto nato con l’obiettivo di raccontare, attraverso il linguaggio del cinema, un tema di grande rilevanza sociale: la prevenzione degli arresti cardiaci e l’importanza della diffusione capillare dei DAE, i defibrillatori automatici esterni, sul territorio.

Il film affronta l’argomento con delicatezza, evitando ogni tono didascalico, e sceglie invece la via del racconto: una storia d’amore che prende forma a partire da un evento drammatico, un arresto cardiaco, il cui esito positivo sarà reso possibile anche grazie all’intervento di un operatore del 118, figura centrale della narrazione e avvolta da un’aura di mistero.

Ambientato nel suggestivo borgo di Castell’Arquato, che ha sostenuto concretamente la produzione, Una questione di cuore nasce dall’incontro tra il regista Alessandro Zonin e la dottoressa Daniela Aschieri, primario del reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Piacenza, fondatrice e anima di Progetto Vita, la onlus piacentina che dal 1998 promuove la cultura della cardioprotezione e la diffusione dei defibrillatori.

Fondamentale anche il ruolo di Filmica Srl, casa di produzione cinematografica veronese guidata da Cristian Frigo, che ha creduto nel progetto fin dall’inizio, contribuendo a trasformare l’idea in un’opera compiuta. Il risultato è un film capace di coniugare sensibilità narrativa, attenzione al territorio e un messaggio di forte utilità pubblica.

A dare ulteriore forza al progetto è la presenza di un cast di alto profilo, composto da interpreti di riconosciuta esperienza come Elisa Billi, Donatella Pompadour, William Michael Roberts ed Eleonora Tiberia. Tutti hanno aderito all’iniziativa con partecipazione e professionalità, offrendo al film interpretazioni intense e misurate.

Il riconoscimento ottenuto a Montecatini rappresenta il primo importante risultato nel percorso festivaliero di Una questione di cuore, ora in corsa in diverse manifestazioni cinematografiche. Un successo che premia non soltanto la qualità dell’opera, ma anche la capacità di costruire una rete virtuosa tra cinema, istituzioni, associazionismo e comunità locale.

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