Venerdì Piacentini, il 3 luglio la notte del wrestling, delle auto d’epoca e della musica

Prima il rombo dei motori, poi le luci del ring, la musica che invade le piazze e migliaia di persone che si muovono tra spettacoli, concerti ed eventi fino a notte fonda. Venerdì 3 luglio i Venerdì Piacentini vivranno una delle serate più attese dell’edizione 2026, quella che segna il giro di boa del festival e che porta nel cuore della città alcuni degli appuntamenti più spettacolari dell’intero cartellone. Il centro storico tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico diffuso dove ogni piazza racconterà un’atmosfera diversa, offrendo al pubblico la possibilità di costruire la propria serata passando dall’eleganza delle auto storiche all’adrenalina del wrestling, dalla musica live ai grandi dj set, fino alle contaminazioni della cultura urbana.

L’appuntamento destinato a catalizzare l’attenzione di buona parte dei visitatori sarà senza dubbio quello di Piazza Cavalli, che per la prima volta ospiterà il wrestling come grande evento principale del festival. Dopo tre edizioni di crescente successo, la collaborazione tra i Venerdì Piacentini e la ICW – Italian Championship Wrestling raggiunge il suo momento più importante, portando nel salotto della città il più grande spettacolo italiano dedicato a questa disciplina. Il ring sorgerà ai piedi di Palazzo Gotico e, dalle 22, le luci si abbasseranno per lasciare spazio agli ingressi scenografici dei campioni, alla musica, alle sfide per i titoli e a uno show costruito con il ritmo e la spettacolarità delle grandi produzioni internazionali. Da oltre venticinque anni la ICW rappresenta “la serie A” del wrestling italiano e approda a Piacenza con i suoi protagonisti più amati, trasformando Piazza Cavalli in una vera arena a cielo aperto dove ogni incontro promette colpi di scena, adrenalina e partecipazione del pubblico. È uno degli eventi che negli ultimi anni ha saputo conquistare più rapidamente il pubblico dei Venerdì Piacentini, attirando appassionati da tutta Italia e dimostrando come il festival continui ad ampliare i propri linguaggi senza perdere la propria identità.

La stessa Piazza Cavalli inizierà a vivere già dalle prime ore della sera grazie al Piacenza Elegance Award, un’esposizione di automobili d’epoca che accompagnerà i visitatori in un viaggio attraverso la storia dell’automobile. Modelli iconici, dettagli artigianali e linee che hanno segnato intere epoche offriranno agli appassionati e ai curiosi un’occasione per osservare da vicino autentici capolavori della meccanica e del design.

A pochi passi, Piazza Duomo diventerà invece il palcoscenico del talento con “Tu Si Que Avis“, il talent show organizzato a supporto di AVIS. Cantanti, ballerini, performer e artisti di ogni età si alterneranno sul palco davanti a una giuria chiamata a premiare le esibizioni più coinvolgenti, in una serata che unisce spettacolo e partecipazione civica, ricordando come il divertimento possa diventare anche un’occasione per promuovere valori importanti per la comunità.

Chi preferisce vivere la notte seguendo il ritmo della musica troverà il proprio punto di riferimento in Piazzetta Plebiscito, dove Modoolo Square trasformerà il cuore del centro storico in un grande open air clubbing. Fin dall’aperitivo la piazza inizierà a riempirsi, per esplodere poi nel main event delle 22 con una successione di dj set e sonorità in continua evoluzione. House, elettronica, contaminazioni e crossover musicali accompagneranno il pubblico fino a tarda notte in uno degli spazi più suggestivi dell’intero festival, ormai diventato uno dei luoghi simbolo della nightlife dei Venerdì Piacentini.

L’atmosfera cambierà completamente spostandosi in via San Siro, dove il tempo sembrerà tornare indietro fino all’America degli anni Cinquanta e Sessanta. L’evento Happy Days riporterà in strada il fascino senza tempo del rock’n’roll, delle grandi hit da cantare e delle atmosfere vintage che continuano ad affascinare generazioni diverse. A completare il viaggio saranno i Dubliners, protagonisti della serata organizzata insieme a 180Store, con un repertorio perfettamente in sintonia con l’energia e lo spirito dell’iniziativa.

L’anima più contemporanea e alternativa del festival continuerà invece a vivere in via San Donnino con l’Urban Underground Street Fest. Qui la notte avrà un ritmo diverso, fatto di street culture, creatività e sperimentazione. Tattoo e piercing walk-in accompagneranno il pubblico fino alle prime ore del mattino, mentre mercatini vintage, artigianato, performance artistiche, magia, stand-up comedy e dj set costruiranno un percorso capace di parlare soprattutto alle nuove generazioni. A rendere ancora più spettacolare l’atmosfera contribuirà il videomapping proiettato sulla facciata di Homeless, mentre dalle 22 il Tornado Lobster Killer DJ Set prenderà il controllo della colonna sonora della serata, trasformando la strada in uno dei punti più vivaci dell’intero festival.

A completare il programma sarà una costellazione di eventi che renderà ogni angolo del centro storico un’esperienza diversa. Gli appassionati di arte potranno visitare in notturna la mostra Oltre le Nuvole a XNL, salire fino alla Cupola del Guercino o scoprire il patrimonio storico della Cattedrale, della Basilica di San Francesco e della Chiesa di San Donnino.

La musica accompagnerà il pubblico senza sosta con concerti live, dj set e spettacoli diffusi: dal pop e soul del Benedetta Scandale Duo nei giardini della Luppoleria ai ritmi brasiliani di Alegria a Gogo, passando per il country dei Wild Angels, lo swing degli Swing Belleville, il rock indipendente degli Uganda e decine di palchi distribuiti tra Corso Vittorio Emanuele, via Calzolai, Piazza Borgo, via Chiapponi, via Legnano e il Pubblico Passeggio. Piazza Cavalli accoglierà anche la quattordicesima edizione del Piacenza Motor Expo con le novità delle principali case automobilistiche e motociclistiche. Non mancheranno gli spazi dedicati alle famiglie, con i Piccoli Venerdì e il parco giochi di Piazza Duomo, gli spettacoli itineranti di circo e acrobazie, le incursioni ironiche di Piacenza Memes e un ricco percorso enogastronomico che spazierà dalla paella spagnola al barbecue, dalla cena messicana ai piatti vegani, trasformando l’intero centro storico in un grande itinerario del gusto. Una proposta straordinariamente ricca che permetterà a ogni visitatore di costruire la propria serata, scegliendo tra centinaia di occasioni per divertirsi, scoprire, ascoltare e vivere la città fino a notte fonda.

Con decine di eventi distribuiti tra piazze, vie e locali del centro storico, la terza serata conferma la capacità dei Venerdì Piacentini di costruire un racconto urbano in cui ogni spazio assume una propria identità. Non esiste un solo spettacolo, ma una città intera che diventa spettacolo: basta scegliere una direzione, lasciarsi guidare dalla musica, seguire le luci di un palco o fermarsi davanti a un’esibizione improvvisa. È questa la formula che da quindici anni rende i Venerdì Piacentini uno degli appuntamenti estivi più riconoscibili del Nord Italia, capace di richiamare visitatori da tutto il territorio e di trasformare, per una notte, il centro storico di Piacenza in una grande capitale dell’intrattenimento all’aperto.

Il programma completo su www.venerdipiacentini.it

Wrestling, i campioni d’Italia conquistano Piazza Cavalli

I Venerdì Piacentini si preparano ad accogliere uno degli appuntamenti più spettacolari e attesi dell’intera manifestazione. Venerdì 3 luglio, per la prima volta, il grande wrestling italiano sarà il main event di Piazza Cavalli, trasformando il cuore della città in una grande arena a cielo aperto con uno show completamente gratuito aperto a tutti.

Quella del 2026 rappresenta un’edizione speciale: è infatti il quarto anno consecutivo della partnership tra Blacklemon, organizzatrice dei Venerdì Piacentini, e la Italian Championship Wrestling (ICW), la federazione di riferimento del wrestling italiano e la realtà più prestigiosa del settore nel nostro Paese. Un sodalizio che, anno dopo anno, ha visto crescere il pubblico e l’entusiasmo, fino a rendere il wrestling uno degli eventi più attesi dell’intero festival.

Per questa occasione arriveranno a Piacenza i più grandi campioni del wrestling italiano, protagonisti di uno spettacolo che si preannuncia il più importante mai ospitato dai Venerdì Piacentini. Sul ring, allestito all’ombra di Palazzo Gotico, andranno in scena incontri ad altissimo livello tecnico e spettacolare, con alcuni dei principali titoli della federazione in palio.

L’evento richiamerà appassionati e tifosi provenienti da tutta Italia, confermando ancora una volta la capacità dei Venerdì Piacentini di attrarre pubblico ben oltre i confini provinciali grazie a produzioni di livello nazionale.

La Italian Championship Wrestling, fondata nel 2001, è stata la prima realtà italiana dedicata esclusivamente al pro wrestling. In oltre venticinque anni di attività ha organizzato più di 650 eventi in tutta Italia, porta in scena ogni anno oltre trenta spettacoli dal vivo e rappresenta oggi il punto di riferimento assoluto del wrestling tricolore. I suoi atleti, formatisi con maestri provenienti dagli Stati Uniti, dal Giappone e dai principali Paesi europei, sono sempre più richiesti anche nei circuiti internazionali.

Passione, preparazione atletica, acrobazie spettacolari e una narrazione capace di coinvolgere il pubblico di ogni età rendono il wrestling uno degli spettacoli dal vivo più coinvolgenti al mondo. Proprio questa miscela di sport e intrattenimento ha decretato il successo delle precedenti edizioni piacentine, facendo diventare l’appuntamento ICW un classico dei Venerdì Piacentini.

Venerdì 3 luglio Piazza Cavalli diventerà quindi il palcoscenico della più grande notte del wrestling italiano, offrendo gratuitamente a cittadini e visitatori uno spettacolo che unisce adrenalina, tecnica e divertimento, con protagonisti i migliori interpreti del panorama nazionale in una cornice unica come quella del centro storico di Piacenza.

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