Scoperto a rubare aggredisce l’addetto alla sicurezza per guadagnare la fuga, 39enne bloccato e arrestato

Nella serata di ieri, gli Agenti delle Volanti della Questura di Piacenza hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino straniero di 39 anni, pluripregiudicato e senza fissa dimora.

Nello specifico, la sala Operativa inviava personale delle Volanti in via Calciati presso il supermercato denominato “LIDL”, in quanto il richiedente, nonché il responsabile della filiale, riferiva di aver fermato un uomo, il quale aveva tentato di asportare della merce omettendo il pagamento.

Il soggetto, già noto al personale del supermercato, ha superato la barriera delle casse automatiche pagando solamente una birra. Tuttavia, avendo occultato all’interno di una borsa di stoffa blu merce del supermercato (per un valore complessivo di oltre 72 euro), ha fatto scattare l’allarme antitaccheggio.

Invitato dagli addetti alla vendita a mostrare il contenuto della borsa, il 39enne ha prima tentato di disfarsi dello zaino gettandolo a terra e ha poi cercato di fuggire verso le uscite di sicurezza e la zona magazzino.

Un dipendente del supermercato si è prontamente frapposto fra l’uomo e la via di fuga per intercettarlo. A quel punto, l’uomo ha reagito con violenza, ha spintonato ripetutamente al petto l’addetto alla vendita con una forza tale da farlo indietreggiare e, in preda alla rabbia, ha scagliato al suolo una lattina di birra facendola esplodere.

Due pattuglie della Squadra Volante sono giunte immediatamente sul posto bloccando il soggetto.

La merce sottratta veniva restituita al responsabile del negozio.

Portato in Questura il soggetto, veniva arrestato in flagranza per tentata rapina impropria, permanendo presso questi uffici in attesa del rito per direttissima.

Al termine della direttissima odierna, il Giudice convalidava l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere, lo stesso veniva accompagnato presso la Casa circondariale di Piacenza.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy